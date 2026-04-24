Familia exige respuesta por muerte de repartidor dominicano en accidente en El Bronx

Andy Peralta, de 32 años, falleció el pasado 8 de abril cuando el scooter que conducía colisionó con un autobús de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA). ( FUENTE EXTERNA. )

Una familia de El Bronx está exigiendo respuestas tras la muerte de su pariente en un accidente que, según sospechan, pudo haber involucrado una persecución policial.

Andy Peralta, de 32 años, falleció el pasado 8 de abril cuando el scooter que conducía colisionó con un autobús de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) en la intersección de Mosholu Parkway y Jerome Avenue, en el sector de Bedford Park.

De acuerdo con el informe de la Policía de Nueva York (NYPD), Peralta conducía en dirección contraria y a alta velocidad antes de impactar el autobús. El caso fue catalogado como una colisión de motocicleta bajo investigación.

Posible participación policial

Sin embargo, los abogados de la familia aseguran que el reporte no menciona la posible participación de un vehículo policial ni una persecución. En contraste, la policía indicó a medios locales que agentes intentaron detener a Peralta luego de que este realizara un giro en U y se alejara.

Familiares sostienen que un video grabado momentos antes del accidente parece mostrar una patrulla siguiendo a Peralta. Su abogado, Eric Sanders, afirmó que esto genera dudas sobre si la actividad policial fue omitida del informe oficial.

Reacciones de la familia

El jurista también cuestionó si los agentes cumplieron con las políticas del departamento, que prohíben persecuciones a alta velocidad por infracciones de tránsito o delitos menores no violentos.

Para la madre de Peralta, el caso trasciende las normas: asegura que su familia quedó "destrozada" tras la pérdida y exige una investigación completa de lo ocurrido.

La defensa informó que continuará revisando más material audiovisual mientras presiona por esclarecer las circunstancias del accidente. En paralelo, la familia ha iniciado una recaudación de fondos para los servicios funerarios.