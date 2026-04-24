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Accidente de Tránsito
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Mujer muere tras aparatoso accidente en el puente Robert F. Kennedy en Nueva York

Las autoridades suspendieron el tránsito en dirección sur del puente mientras investigan las causas del accidente

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    Mujer muere tras aparatoso accidente en el puente Robert F. Kennedy en Nueva York
    Una mujer de 41 años falleció tras un aparatoso accidente ocurrido en el puente Robert F. Kennedy Bridge, en Nueva York. (FUENTE EXTERNA.)

    Una mujer de 41 años falleció tras un aparatoso accidente ocurrido en el puente Robert F. Kennedy, en Nueva York, luego de perder el control del vehículo que conducía e impactar contra otro automóvil y una barrera de concreto.

    El hecho se registró cuando la conductora transitaba hacia el sur desde El Bronx en dirección a Astoria, en Queens. De acuerdo con la policía, testigos señalaron que la mujer manejaba a alta velocidad y realizaba maniobras peligrosas, incluyendo cambios de carril bruscos.

    Durante el trayecto, el vehículo Jeep Wrangler se desplazó desde el carril central izquierdo hacia el carril izquierdo, donde colisionó con un Honda CR-V conducido por un hombre de 63 años.

    Tras el impacto, el Jeep perdió el control, chocó contra el separador central de concreto y terminó volcado sobre el pavimento, quedando con las ruedas hacia arriba en medio de la vía.

    Consecuencias y atención médica tras el accidente

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    La conductora murió en el lugar del accidente. Su identidad no ha sido revelada mientras las autoridades notifican a sus familiares.

    • El conductor del otro vehículo y una mujer de 56 años que lo acompañaba fueron trasladados a un hospital cercano con lesiones leves. 

    El tránsito en dirección sur del puente fue suspendido durante varias horas mientras las autoridades realizaban las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.

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