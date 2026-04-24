Podcast ayuda a resolver asesinato de adolescente ocurrido hace más de 40 años en Luisiana

La Policía Estatal de Luisiana informó que un podcast fue clave para resolver el asesinato de una joven de 16 años ocurrido hace más de cuatro décadas, lo que permitió presentar cargos contra cuatro hombres por su presunta participación en el crimen.

En 1982, la adolescente Roxanne Sharp fue asesinada en una zona boscosa de la parroquia de St. Tammany, ubicada a unos 48 kilómetros al norte de Nueva Orleans. Durante años, el caso permaneció sin resolver debido a la falta de pruebas y testigos dispuestos a colaborar.

La situación cambió cuando los investigadores contactaron a la empresa Northshore Media, que produjo un podcast titulado ¿Quién mató a Roxanne Sharp?. La serie, compuesta por seis episodios y publicada el año pasado, despertó un renovado interés público en el caso.

El portavoz de la policía estatal, Marc Gremillion, explicó que el programa generó nuevas pistas y motivó a testigos a comunicarse con las autoridades. "Ayudó a nuestros investigadores a reconstruir dónde estuvo Roxanne días antes de su muerte, hasta llegar a donde estamos ahora", declaró Gremillion a la agencia AP.

Cuatro hombres enfrentan cargos

En los últimos días, las autoridades acusaron a cuatro hombres por violación agravada y asesinato en segundo grado: Perry Wayne Taylor, Darrell Dean Spell, Carlos Cooper y Billy Williams Jr.. Dos de los acusados, Cooper y Taylor, ya se encontraban en prisión por otros delitos, mientras que Williams y Spell fueron arrestados recientemente. Según las autoridades, la víctima conocía a los cuatro sospechosos y frecuentaba el vecindario donde residían.

La familia de la víctima expresó su esperanza de que el proceso judicial les permita finalmente encontrar alivio tras décadas de incertidumbre.

"Agradecemos el arduo trabajo y el cariño que se ha demostrado en el caso de Roxanne Sharp", declaró Michele Lappin en nombre de la familia. "Esperamos que, con la justicia, llegue la sanación y el cierre para nuestra familia".

Sin embargo, familiares de uno de los acusados han defendido su inocencia. Billy Williams III afirmó que su padre niega haber cometido el crimen. "Él cree que lo están metiendo en la cárcel por algo que no hizo", expresó.

El papel clave del podcast

El vicepresidente de Northshore Media, Charles Dowdy, explicó que el podcast generó una respuesta inesperada del público, lo que permitió recopilar información que no había sido compartida anteriormente. "Mucha gente se puso en contacto con nosotros y nos dijo que conocían a Roxanne, que la recordaban y que eran amigos suyos", relató Dowdy.

El caso había sido vinculado en el pasado al asesino en serie Henry Lucas, quien inicialmente confesó el crimen. Sin embargo, posteriormente se retractó, y otras pruebas descartaron su relación con el asesinato.

Las autoridades señalaron que el caso había sido una carga emocional para la comunidad durante décadas. El jefe del Departamento de Policía de Covington, Michael Ferrell, destacó que la resolución del caso demuestra la importancia de la perseverancia en investigaciones de largo plazo.

"Los casos sin resolver no se cierran solos", afirmó Ferrell. "Se cierran porque la gente se presenta año tras año y se niega a darse por vencida."