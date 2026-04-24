Lo que debes saber si tu vuelo se cancela debido al aumento del precio del combustible

Cancelaciones de vuelos aumentan por alza del combustible: lo que deben saber los viajeros. ( FUENTE EXTERNA )

Las aerolíneas de todo el mundo han comenzado a cancelar vuelos ante el aumento en los precios del combustible para aviones, una situación vinculada a las tensiones en Medio Oriente que han afectado el suministro global.

El escenario coincide con el inicio de la temporada alta de verano, lo que incrementa el impacto en miles de pasajeros.

De acuerdo con Eric Napoli, director legal de AirHelp, la coyuntura llega en un momento crítico para la industria aérea, cuando la demanda de viajes aumenta considerablemente y grandes eventos internacionales presionan la capacidad de los aeropuertos.

A diferencia de otras interrupciones, como las provocadas por el clima, muchas de estas cancelaciones se están notificando con días o semanas de anticipación. Aerolíneas como Lufthansa Group han anunciado recortes significativos en sus operaciones, incluyendo la eliminación de miles de vuelos de corta distancia en los próximos meses.

Recomendaciones para pasajeros

Ante este panorama, los expertos recomiendan a los pasajeros revisar de inmediato las plataformas digitales de sus aerolíneas para gestionar cambios. Tyler Hosford, de International SOS, señala que estas herramientas suelen ser la vía más rápida para encontrar alternativas de viaje.

En términos de derechos, los pasajeros generalmente pueden optar por un reembolso o la reubicación en otro vuelo, aunque las condiciones varían según el país. Normativas internacionales como el Convenio de Montreal establecen ciertos parámetros, pero regiones como la Unión Europea ofrecen protecciones más amplias, incluyendo compensaciones en determinados casos.

Preocupaciones de los viajeros

La incertidumbre ha generado preocupación entre los viajeros, quienes enfrentan no solo la cancelación de sus vuelos, sino también la complejidad de entender sus derechos dependiendo del lugar desde donde viajan.

Especialistas que conversaron con la agencia AP, recomiendan conservar toda la documentación relacionada con el viaje —como boletos, recibos y notificaciones— en caso de presentar reclamaciones, así como evaluar distintas opciones antes de aceptar cambios ofrecidos por las aerolíneas.

La industria aérea enfrenta así uno de sus principales retos de cara a los próximos meses, con una combinación de alta demanda y limitaciones operativas que podría traducirse en más interrupciones para los pasajeros a nivel global.