"Se oyeron tres disparos": periodista narra su experiencia tras atentado en Casa Blanca

Los presentes se tiraron al suelo mientras el presidente Donald Trump era evacuado del lugar. ( FUENTE EXTERNA )

A través de su cuenta en X, el periodista Davis Alandete informó sobre momentos de tensión vividos la noche de este sábado en la Casa Blanca, donde se reportaron disparos mientras se celebraba la cena de corresponsales.

"Se han escuchado disparos mientras estamos cenando", expresó Alandete, al describir los momentos de tensión dentro del recinto.

Según explicó, los presentes se tiraron al suelo mientras el presidente Donald Trump era evacuado del lugar. Indicó además que en ese momento se escucharon tres disparos, aunque otras fuentes señalan que fueron entre siete y ocho detonaciones.

El periodista señaló que también fueron evacuados los miembros del gabinete, mientras mostraba el área donde se encontraba el mandatario. "Aquí justo estaba Trump", agregó.

Evacuación durante la cena

Alandete afirmó que el evento quedó suspendido tras el incidente y recordó que el expresidente no asistía a este tipo de cenas desde 2011.

Asimismo, mostró imágenes del lugar donde los asistentes permanecieron en el suelo durante la emergencia, destacando que la situación fue de alta tensión.

"Ha sido un momento tensísimo y estamos encerrados en el lugar", expresó.

Agregó que aún no se les permite salir del recinto, aunque podrían ser trasladados a otra zona, lo que da por cancelada la cena.

https://x.com/alandete/status/2048204184571322406