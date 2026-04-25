×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Servicio Secreto
Servicio Secreto

Servicio Secreto evacúa a Trump de cena de corresponsales en la Casa Blanca tras aparentes disparos

El Servicio Secreto y autoridades aseguraron el salón mientras los invitados se protegían

    Expandir imagen
    Servicio Secreto evacúa a Trump de cena de corresponsales en la Casa Blanca tras aparentes disparos
    Presidente de los Estados Unidos Donald Trump. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. Al parecer, no hubo heridos de inmediato, y un agente de la ley declaró que un tirador abrió fuego.

    El Servicio Secreto y otras autoridades rodearon el salón de banquetes del Washington Hilton mientras cientos de invitados se agachaban bajo las mesas. «¡Quítese del camino, señor!», gritó alguien. Otros gritaron que se agacharan.

    Algunos de los presentes informaron haber escuchado lo que creyeron que fueron entre cinco y ocho disparos. El salón de banquetes, donde cientos de periodistas, celebridades y líderes nacionales esperaban el discurso de Trump, fue evacuado de inmediato.

    Miembros de la Guardia Nacional tomaron posiciones dentro del edificio mientras se permitía la salida a los asistentes, pero no su reingreso. La seguridad en el exterior también era extremadamente estricta.

    Presencia de altos funcionarios durante el incidente

    No estaba claro de inmediato qué había sucedido. Un agente de la ley confirmó que había un tirador, pero no se dispuso de más detalles de inmediato.

    Entre los asistentes se encontraban Trump, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio.

    • Noticia en desarrollo.
    TEMAS -