Servicio Secreto evacúa a Trump de cena de corresponsales en la Casa Blanca tras aparentes disparos

El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. Al parecer, no hubo heridos de inmediato, y un agente de la ley declaró que un tirador abrió fuego.

El Servicio Secreto y otras autoridades rodearon el salón de banquetes del Washington Hilton mientras cientos de invitados se agachaban bajo las mesas. «¡Quítese del camino, señor!», gritó alguien. Otros gritaron que se agacharan.

Algunos de los presentes informaron haber escuchado lo que creyeron que fueron entre cinco y ocho disparos. El salón de banquetes, donde cientos de periodistas, celebridades y líderes nacionales esperaban el discurso de Trump, fue evacuado de inmediato.

Miembros de la Guardia Nacional tomaron posiciones dentro del edificio mientras se permitía la salida a los asistentes, pero no su reingreso. La seguridad en el exterior también era extremadamente estricta.

Presencia de altos funcionarios durante el incidente

No estaba claro de inmediato qué había sucedido. Un agente de la ley confirmó que había un tirador, pero no se dispuso de más detalles de inmediato.

Entre los asistentes se encontraban Trump, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio.

Te puede interesar Trump asegura que la investigación contra el presidente de la Fed no se ha cerrado aún