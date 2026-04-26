Quién es Cole Thomas Allen, señalado como presunto responsable del tiroteo en cena de Trump

Cole Thomas Allen, señalado como el autor del tiroteo en la Casa Blanca este sábado 25 de abril. ( FUENTE EXTERNA )

Cole Thomas Allen, de 31 años, ha sido señalado por las autoridades como el presunto responsable del tiroteo ocurrido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington D. C., un evento de alto perfil con presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y otros funcionarios.

De acuerdo con la información disponible en perfiles públicos y reportes de investigación de medios internacionales, Allen cuenta con una formación académica en el área de ingeniería, habiendo finalizado un grado en 2017 y obtenido posteriormente, en 2025, un máster en Ciencias de la Computación.

Diversas fuentes lo ubican como estudiante del Instituto Tecnológico de California (Caltech), además de contar con formación en informática por la Universidad de California.

En el ámbito profesional y educativo, se le ha descrito como ingeniero mecánico e informático, desarrollador independiente de videojuegos y docente.

Publicaciones en redes sociales y testimonios lo vinculan con labores de enseñanza en centros como C2 Education en Torrance, ciudad de California donde residía, donde habría sido reconocido como "Profesor del Mes" en diciembre de 2024.

También se indica que impartía tutorías a estudiantes de secundaria a través de organizaciones educativas locales. Cuenta con una alto dominio en matemáticas, biología y ciencias.

"Era muy callado" Vecinos de Allen, citados por el periódico El País, indican que era muy callado. Paul Thompson indicó que siempre se movía en scooter.

Trump dice actuó por motivos anticristianos

En el plano ideológico, no se le vincula con partidos políticos ni movimientos específicos. Sus publicaciones en línea estarían centradas principalmente en tecnología, programación y desarrollo de software, con escasas referencias políticas, entre ellas algunas críticas a decisiones gubernamentales recientes.

Sin embargo, este domingo Trump afirmó que el sospechoso del tiroteo actuó movido por un "odio" profundo hacia los cristianos, basándose en un manifiesto y en información recabada por las autoridades tras el incidente.

En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, Trump describió al atacante como un "tipo muy problemático" cuyos motivos, según el mandatario, tenían un trasfondo religioso radical.

"Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano", señaló el presidente, quien fue evacuado por el Servicio Secreto el sábado por la noche tras escucharse disparos en el hotel Washington Hilton, fuera de la sala donde se celebraba la cena.

Detalles confirmados del incidente en la Casa Blanca

Según el Servicio Secreto, Allen habría ingresado armado con una escopeta al evento y disparado contra agentes de seguridad en las inmediaciones del Hotel Washington Hilton, donde se desarrollaba la cena.

Fue detenido en el lugar tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Un agente resultó protegido por su chaleco antibalas y no sufrió heridas graves.

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, informó que Allen enfrenta cargos graves relacionados con posesión de armas de fuego y agresión.

Las autoridades han señalado que el sospechoso habría tenido intención de causar el mayor daño posible, mientras el FBI y el Servicio Secreto continúan con la investigación del caso.