Adriano Espaillat impulsa transporte accesible de Harlem a Nueva Jersey para el Mundial

El congresista Adriano Espaillat encabezó un esfuerzo conjunto con líderes locales para promover una alternativa de transporte accesible y eficiente de cara a los partidos de la Copa Mundial que se celebrarán en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey.

Durante una actividad en el oeste de Harlem la semana pasada, Espaillat, junto con el concejal Shaun Abreu y el presidente de Manhattan Brad Hoylman-Sigal, respaldó la propuesta de establecer una ruta de ferry desde la calle 125 hasta Edgewater, Nueva Jersey, como respuesta directa a los elevados costos del transporte hacia el MetLife Stadium, donde se disputarán varios encuentros del torneo.

"El objetivo es crear una opción viable, rápida y asequible para nuestras comunidades", expresó Espaillat, destacando que el trayecto por agua tomaría menos de 10 minutos y permitiría evitar la congestión vehicular en puentes y túneles.

Críticas por costos elevados

La iniciativa surge en medio de críticas por el costo estimado de hasta 150 dólares por viaje en transporte público durante el evento, una cifra significativamente superior a las tarifas habituales. En ese contexto, Espaillat ha abogado por soluciones que reduzcan la carga económica sobre los fanáticos y residentes.

El congresista Espaillat subrayó, además, que el proyecto no solo beneficiaría a los asistentes a la Copa Mundial, sino que tendría un impacto duradero en comunidades históricamente desatendidas como Harlem, al mejorar la conectividad regional, generar empleos y dinamizar los pequeños negocios locales.

Acceso a fondos federales

La propuesta contempla, además, el acceso a fondos federales destinados a ciudades anfitrionas del Mundial, lo que permitiría viabilizar la implementación del servicio tanto durante el evento como potencialmente de forma permanente.

"Esta es una oportunidad para transformar la movilidad en nuestra comunidad y garantizar que nadie quede excluido de un evento global por razones económicas", afirmó Espaillat.

La iniciativa continúa en evaluación por parte de las autoridades municipales, mientras líderes comunitarios y funcionarios electos mantienen la presión para su pronta aprobación antes del inicio del torneo.