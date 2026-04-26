República Dominicana proyecta su identidad a través del béisbol en el Whitney Museum de Nueva York

La Embajada de la República Dominicana en los Estados Unidos reafirmó su compromiso con la proyección internacional del talento y la identidad nacional al celebrar, junto al Aspen Institute y su iniciativa Aspen Conexión, el evento ¡Peloteros! Latinos Shaping the Legacy of American Baseball.

La jornada, concebida como un espacio de alto nivel, situó en el centro del debate el impacto de los dominicanos en las Grandes Ligas, así como su contribución al desarrollo económico y social.

El encuentro tuvo lugar en el Whitney Museum of American Art, en el marco de su bienal 2026, uno de los escenarios culturales más prestigiosos de Nueva York.

Reunió a expertos financieros de McKinsey & Company y Capital One, además de figuras clave como Steven Puig, presidente del Banco BHD, y María Amalia León, presidenta de la Fundación León Jimenes y del Centro Cultural Eduardo León Jimenes.

El evento contó también con la participación especial de Nelson Cruz, quien compartió su experiencia dentro y fuera del diamante, así como de los exjugadores Francisco Cordero y Miguel Batista, que aportaron sus perspectivas personales sobre la industria.

A través de un formato que incluyó palabras centrales de la embajadora dominicana y tres paneles de expertos, se abordaron temas como la diplomacia deportiva, el impacto económico del béisbol, el empoderamiento financiero de los jugadores y la intersección entre arte y deporte.

Durante su intervención, Steven Puig destacó la magnitud de las oportunidades económicas vinculadas al béisbol, subrayando que, aunque son significativas en Estados Unidos, en República Dominicana adquieren una dimensión aún mayor por la cercanía social de los jugadores con la población.

Por su parte, la embajadora María Isabel Castillo Báez analizó el béisbol desde las perspectivas del poder blando y el poder económico.

"El béisbol dominicano ha sido una herramienta extraordinaria de proyección internacional, posicionando al país como una potencia reconocida en este deporte", afirmó.

Asimismo, explicó que la industria ha generado una cadena de valor compartida entre República Dominicana y Estados Unidos: mientras el país caribeño aporta talento y un ecosistema competitivo, EE. UU. contribuye con capital, infraestructura y alcance global.

Relevancia del evento en el contexto cultural

La directora de Aspen Conexión, Pilar Frank O´Leary, fungió como coanfitriona y moderadora del evento. En sus palabras, destacó la relevancia de este tipo de encuentros al situar en un mismo diálogo el deporte, los negocios, la diplomacia y las artes, resaltando la industria deportiva como un eje central de la economía creativa global.

El programa concluyó con una conversación entre María Amalia León y Cris Scorza, directora de Educación del Whitney Museum, centrada en la relación entre arte y béisbol como expresiones esenciales de la identidad dominicana.

Durante este intercambio se presentaron obras e imágenes de reconocidos fotógrafos y artistas, en una exploración visual y simbólica de esa conexión.

Acciones de la Embajada y Aspen Institute

María Amalia León sintetizó el espíritu del encuentro con una afirmación que trascendió lo deportivo: "El béisbol no es solo un deporte; es una forma de decir quiénes somos. Es historia, memoria y también una manera de imaginar el futuro".

Entre los asistentes figuraron destacados dominicanos residentes en Nueva York, incluyendo diseñadores de moda, creativos y representantes del ámbito académico, lo que evidenció la amplitud del impacto cultural de la diáspora.

La iniciativa ¡Peloteros! Latinos Shaping the Legacy of American Baseball forma parte de los esfuerzos conjuntos de la Embajada dominicana y el Aspen Institute para promover el diálogo sobre la influencia de la comunidad dominicana en sectores estratégicos, destacando el deporte como un pilar de desarrollo, identidad y proyección internacional.