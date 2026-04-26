Consulado dominicano en Nueva York aclara que no ha trasladado su sede principal

Consulado de la República Dominicana en Nueva York sigue teniendo su sede principal en el 1501 de Broadway, en Downtown Manhattan. ( FUENTE EXTERNA. )

El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York aclaró que no ha trasladado su sede principal, luego de que surgiera confusión entre la comunidad por el anuncio previo de una oficina temporal en el Bronx.

La institución explicó que su sede oficial continúa operando con normalidad en el 1501 de Broadway, en Downtown Manhattan, donde se mantienen disponibles todos los servicios consulares para los ciudadanos dominicanos.

El comunicado surge días después de que el consulado informara que estaría atendiendo de manera provisional desde una ubicación en el Bronx, ofreciendo incluso un servicio opcional de transporte desde Webster Avenue hacia una oficina temporal en Hoffman Street.

Esta medida, orientada a facilitar el acceso a los usuarios, generó interpretaciones erróneas sobre un posible traslado definitivo de la sede.

Ante esto, las autoridades consulares reiteraron "de manera enfática" que no se ha realizado ningún cambio en su sede principal y que esta sigue siendo el centro oficial de operaciones en la ciudad.

Asimismo, recordaron que continúan laborando en horario regular: de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde; los sábados de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde; y los domingos de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Servicios y recomendaciones para la comunidad

El consulado también exhortó a la comunidad a mantenerse atenta a los canales oficiales, especialmente ante próximas informaciones relacionadas con la nueva cédula de identidad y el nuevo pasaporte.

La entidad agradeció el respaldo de los dominicanos en el exterior y reiteró su compromiso de seguir ofreciendo servicios sin interrupciones, cumpliendo con las normativas vigentes en el estado de Nueva York.