Arrestan a dominicano por asesinar a una pareja frente a su hija hace 33 años en El Bronx

William Antonio Solís, de 62 años, de origen dominicano, quien fue detenido el miércoles 22 de abril en Tampa, según informaron fiscales federales. ( FUENTE EXTERNA )

Un ciudadano dominicano fue arrestado en Florida por su presunta vinculación con el asesinato de una pareja ocurrido en 1993 en El Bronx, un caso que durante más de tres décadas permaneció sin resolverse y que conmocionó a la comunidad por la brutalidad del crimen, perpetrado frente al hijo de tres años de las víctimas.

Se trata de William Antonio Solís, de 62 años, de origen dominicano, quien fue detenido el miércoles 22 de abril en Tampa, según informaron fiscales federales. El arresto está relacionado con el asesinato de Luis Guerrero y su esposa Danis Sime, ocurrido el 21 de junio de 1993 dentro de su apartamento en Nueva York.

Solís, también conocido como "Vegano" y "La Vega", enfrenta cargos de asesinato intencional mientras participaba en una conspiración de narcóticos. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena mínima de 20 años de prisión y hasta cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

Según la acusación, el sospechoso y al menos dos cómplices planearon robar a Guerrero, a quien las autoridades identificaron como proveedor de drogas. Los atacantes habrían ingresado a la vivienda, inmovilizado al hombre y sustraído narcóticos. Posteriormente, atrajeron a su esposa al lugar, donde también fue atada.

Los fiscales sostienen que Solís disparó a ambas víctimas en la cabeza, en lo que fue descrito como un asesinato estilo ejecución, todo en presencia del hijo pequeño de la pareja.

Informe

Las autoridades indicaron que el arresto representa un avance significativo en un caso que por años afectó a familiares y a la comunidad. "Este doble homicidio ha perseguido a una familia y a la ciudad de Nueva York por más de 30 años. Eso termina hoy", señalaron fiscales federales en un comunicado.

El comisionado de la Policía de Nueva York calificó el crimen como un acto a sangre fría y destacó el trabajo investigativo que permitió identificar al sospechoso décadas después.

Solís comparecerá inicialmente ante un tribunal federal en el Distrito Medio de Florida, mientras el caso ha sido asignado a una jueza en Nueva York. Las autoridades no han revelado detalles sobre cómo se logró vincular al detenido con el crimen tras tantos años de investigación.