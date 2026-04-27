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Cambio de nombre del ICE
Cambio de nombre del ICE

Trump respalda propuesta de renombrar el ICE como "NICE"

La propuesta surge en un contexto de críticas hacia las políticas migratorias actuales, donde el ICE ha enfrentado cuestionamientos por sus prácticas y condiciones en centros de detención.

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    Trump respalda propuesta de renombrar el ICE como "NICE"
    El ICE deteniendo a inmigrantes en todo Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este lunes su apoyo a una propuesta surgida en redes sociales para cambiar el nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por "Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas" (NICE).

    La iniciativa, que se volvió viral en la red social X, sugiere que el nuevo acrónimo obligaría a los medios a referirse a los agentes como "NICE", una palabra asociada a "agradable" en inglés.

    Trump compartió una captura del mensaje en su plataforma Truth Social, donde reaccionó con entusiasmo: "¡Gran idea! ¡Hazlo! Presidente DJT".

    Desde la Casa Blanca, un portavoz evitó ofrecer comentarios adicionales y remitió directamente a la publicación del mandatario. En paralelo, la cuenta oficial de respuesta rápida del gobierno también difundió la captura del mensaje.

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    • El ICE, agencia encargada de las detenciones y deportaciones, ha sido objeto de cuestionamientos por parte de sectores demócratas. Algunos legisladores progresistas han llegado a pedir su eliminación, argumentando abusos en operativos y condiciones en centros de detención.

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