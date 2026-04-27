Trump respalda propuesta de renombrar el ICE como "NICE"

El ICE deteniendo a inmigrantes en todo Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este lunes su apoyo a una propuesta surgida en redes sociales para cambiar el nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por "Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas" (NICE).

La iniciativa, que se volvió viral en la red social X, sugiere que el nuevo acrónimo obligaría a los medios a referirse a los agentes como "NICE", una palabra asociada a "agradable" en inglés.

Trump compartió una captura del mensaje en su plataforma Truth Social, donde reaccionó con entusiasmo: "¡Gran idea! ¡Hazlo! Presidente DJT".

Desde la Casa Blanca, un portavoz evitó ofrecer comentarios adicionales y remitió directamente a la publicación del mandatario. En paralelo, la cuenta oficial de respuesta rápida del gobierno también difundió la captura del mensaje.

Críticas a las políticas migratorias

La propuesta surge en medio de críticas hacia las políticas migratorias de la actual administración, que ha intensificado las medidas de control fronterizo y las acciones contra la inmigración irregular.

El ICE, agencia encargada de las detenciones y deportaciones, ha sido objeto de cuestionamientos por parte de sectores demócratas. Algunos legisladores progresistas han llegado a pedir su eliminación, argumentando abusos en operativos y condiciones en centros de detención.

Reacciones divididas ante el apoyo de Trump

El respaldo de Trump a la idea de renombrar la agencia ha generado reacciones divididas, entre quienes lo ven como una estrategia comunicacional y quienes lo interpretan como un gesto simbólico en medio del debate migratorio.