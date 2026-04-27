Haitianos siguen de cerca debate en la Corte Suprema sobre el TPS que podría definir su futuro en EE. UU.

La comunidad haitiana en Estados Unidos observa con especial atención los argumentos que analizará la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS), en un caso que podría determinar si miles de inmigrantes pierden su protección contra la deportación.

Aunque el proceso también involucra a ciudadanos de otros países, incluidos Siria y varias naciones de Centroamérica, son los haitianos —unos 350,000 beneficiarios— quienes enfrentan una de las mayores incertidumbres ante la posible cancelación del programa impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

Debate judicial sobre el TPS

El debate judicial se centrará en si el gobierno evaluó adecuadamente las condiciones en Haití antes de decidir poner fin al TPS, así como en si la medida afectó de forma desproporcionada a inmigrantes no blancos.

El TPS permite a personas de países afectados por conflictos o desastres naturales residir y trabajar legalmente en Estados Unidos de manera temporal. En el caso de Haití, la protección ha sido clave tras años de inestabilidad política, crisis económica y desastres naturales.

Mientras tanto, otras comunidades migrantes también siguen el caso, como los salvadoreños —cerca de 200,000— que han vivido durante más de dos décadas bajo este estatus. Sin embargo, el posible impacto sobre los haitianos es especialmente significativo debido a la magnitud del grupo y a las condiciones actuales en su país de origen.

Consecuencias de una decisión adversa

Expertos advierten que una decisión adversa podría abrir la puerta a deportaciones masivas y a la separación de familias, muchas de ellas con hijos nacidos en Estados Unidos.

El caso también tiene implicaciones políticas y económicas. La continuidad del TPS influye en el envío de remesas y en la estabilidad de comunidades enteras tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

A medida que se acerca la audiencia, crece la expectativa entre los beneficiarios haitianos, quienes ven en la decisión del máximo tribunal un punto crucial que podría redefinir su permanencia en el país.