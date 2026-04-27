Atrapan en España a pasajero que viajó desde RD con más de 1,000 pastillas de viagra

Viagra interceptada en seis cajas identificadas como "Sildenafil Citrato 100 mg". ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades españolas interceptaron a un pasajero procedente de República Dominicana con más de 1,000 pastillas de viagra en su equipaje, durante un control en el aeropuerto de Palma de Mallorca.

El hombre, de 47 años, viajaba en un vuelo desde Santo Domingo con escala en Madrid cuando fue detenido por agentes de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.

Según informaron las autoridades, durante una inspección rutinaria el equipaje del pasajero levantó sospechas en el escáner de rayos X, lo que llevó a una revisión manual.

Intercepción de medicamentos no autorizados

En la maleta fueron encontradas seis cajas identificadas como "Sildenafil Citrato 100 mg", que contenían un total de 1,144 comprimidos del medicamento, conocido comercialmente como viagra.

Al verificar la documentación, los agentes determinaron que el pasajero no contaba con los permisos necesarios para introducir este tipo de fármaco en territorio de la Unión Europea.

Las autoridades procedieron a la incautación total de la mercancía y levantaron un acta por infracción a la Ley de Contrabando.