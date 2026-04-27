Aerolíneas de EE. UU. anticipan que tarifas seguirán altas pese a posible baja del combustible

Varias personas esperan en la terminal de salidas del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia, el lunes 16 de marzo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Los viajeros que esperan una reducción en los precios de los boletos aéreos podrían enfrentar una realidad distinta: las principales aerolíneas no prevén bajar las tarifas en el corto plazo, incluso si el costo del combustible disminuye.

Ejecutivos del sector han dejado claro que los precios actuales podrían mantenerse elevados. El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, advirtió a inversionistas que mientras los consumidores continúen pagando tarifas altas, es más probable que estas se sostengan en el tiempo.

El impacto ya se siente en los bolsillos. Pasajeros de United están pagando cerca de un 20 % más por milla en comparación con el año pasado.

Tarifas elevadas por demanda

Desde American Airlines, su CEO Robert Isom expresó una visión similar, señalando que la demanda de viajes sigue siendo fuerte, lo que respalda la permanencia de precios elevados.

En la misma línea, Delta Airlines planea mantener tarifas altas incluso si los precios del petróleo se estabilizan. Su presidente, Ed Bastian, indicó que la compañía busca conservar los ingresos adicionales generados durante el reciente aumento del combustible, lo que también ha derivado en mayores cargos, como tarifas por equipaje que en algunos casos alcanzan los 200 dólares.

Aumento de costos de combustible

El encarecimiento de los boletos coincide con el aumento del combustible para aviones, el principal costo variable de la industria. Este se disparó tras la reciente escalada del conflicto con Irán, pasando de alrededor de 2.50 dólares por galón a casi 5 dólares en pocas semanas.

Datos oficiales muestran que el combustible, que llegó a bajar de los 2 dólares por galón el año pasado, volvió a subir hasta aproximadamente 3.70 dólares en marzo de este año.

Expertos señalan que las aerolíneas han trasladado estos costos a los pasajeros para mantener su rentabilidad. Sin embargo, advierten que el panorama podría verse influido aún más por la competencia en el sector.

Las dificultades de Spirit Airlines, que se ha declarado en bancarrota en dos ocasiones recientes, han reducido la presión competitiva de bajo costo, dando mayor margen a las grandes compañías para subir precios.

Incluso se ha informado que la administración del presidente Donald Trump evalúa posibles acciones en torno a la aerolínea.

Consecuencias para los viajeros

Analistas advierten que, además del alza en tarifas, los viajeros podrían verse afectados si las aerolíneas reducen la cantidad de vuelos disponibles, lo que limitaría la oferta y empujaría los precios aún más al alza.