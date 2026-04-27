Republicanos impulsan salón de baile en la Casa Blanca tras tiroteo en cena con medios

Imagen del salón de baile que Trump está construyendo en la Casa Blanca. ( FUENTE EXTERNA )

Legisladores republicanos en el Congreso impulsaron este lunes nuevas iniciativas para financiar la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, argumentando que la obra podría mejorar la seguridad tras el tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

De acuerdo a la agencia AP, un nuevo proyecto de ley presentado por senadores republicanos autorizaría unos 400 millones de dólares para la construcción del salón y la infraestructura de seguridad subterránea.

Aunque el presidente Donald Trump ha señalado que el proyecto se financiaría con fondos privados, el senador Lindsey Graham afirmó que esos recursos deberían destinarse únicamente a detalles menores del recinto.

Graham sostuvo que, aunque algunos consideran el proyecto un "proyecto de vanidad", la obra sería necesaria para garantizar que el presidente pueda celebrar eventos en un lugar más seguro que el Washington Hilton, donde se realizó el evento del sábado.

Según documentos del Buró Federal de Investigaciones, el hombre que presuntamente intentó ingresar armado a la cena había reservado una habitación en ese hotel.

Propuestas tras el ataque

El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, compareció el lunes ante un tribunal federal para enfrentar cargos por intento de asesinato contra Trump. Durante el incidente, el mandatario fue evacuado mientras miles de asistentes buscaban refugio bajo las mesas.

Otros legisladores republicanos, como la representante Lauren Boebert y los senadores Rand Paul y Tim Sheehy, indicaron que promoverán iniciativas similares para aprobar la construcción.

Resistencia demócrata

No obstante, el proyecto enfrenta oposición entre legisladores demócratas. El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, señaló que el presidente debería concentrarse en otros temas prioritarios, como la guerra con Irán y la reducción del costo de vida.

Por su parte, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, criticó el plan y afirmó que los republicanos deberían enfocarse en aprobar fondos para el Servicio Secreto de Estados Unidos en lugar de financiar el salón de baile.

Debate sobre seguridad y gastos

El incidente del sábado ocurrió en un contexto de creciente preocupación por la seguridad, luego de que Trump enfrentara intentos de asesinato y de que legisladores de ambos partidos reportaran un aumento en las amenazas en los últimos años.

La senadora Katie Britt, quien copatrocina la iniciativa, defendió el proyecto y aseguró que no está pensado solo para el actual mandatario.

"Esto no se hará hasta que termine su mandato", afirmó Britt. "Se trata de los futuros presidentes y de que nuestra nación tenga un lugar seguro donde reunirse.