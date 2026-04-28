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Dominicanos arrestados
Dominicanos arrestados

ICE arresta a tres dominicanos por delitos graves en Estados Unidos

Los dominicanos arrestados son Henry Núñez, Rafael Disla y Juan Manuel Valdez

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    ICE arresta a tres dominicanos por delitos graves en Estados Unidos
    Composición de fotos de los dominicanos arrestados por el ICE en EE. UU., Henry Núñez, Rafael Disla y Juan Manuel Valdez. (FUENTE EXTERNA)

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó este martes que arrestó a tres ciudadanos dominicanos indocumentados vinculados a delitos que incluyen asesinato, secuestro y venta de sustancias controladas.

    "Ayer, el ICE arrestó a asesinos, pedófilos y narcotraficantes de nuestras comunidades", declaró la subsecretaria interina Lauren Bis a través de una nota de prensa.

    • Los dominicanos fueron identificados como Henry Núñez, Rafael Disla y Juan Manuel Valdez.
    RELACIONADAS

    Detalles de los arrestos y antecedentes penales

    Según las autoridades, Núñez fue arrestado en Nueva York tras ser condenado por un asesinato en el Bronx.

    Por su parte, Rafael Disla fue descrito como un inmigrante "ilegal" con antecedentes penales, condenado por secuestro en Orange City.

    Mientras que Valdez fue arrestado en New Hampshire, tras ser condenado por la venta de sustancias controladas en el condado de Rockingham County.

    "Todos los días, nuestros agentes del orden público sacan a criminales atroces de nuestras comunidades. Si usted ingresa ilegalmente a nuestro país e infringe nuestras leyes, lo encontraremos y lo arrestaremos. Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos", recalcó Bis.

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