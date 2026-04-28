ICE arresta a tres dominicanos por delitos graves en Estados Unidos

Composición de fotos de los dominicanos arrestados por el ICE en EE. UU., Henry Núñez, Rafael Disla y Juan Manuel Valdez. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó este martes que arrestó a tres ciudadanos dominicanos indocumentados vinculados a delitos que incluyen asesinato, secuestro y venta de sustancias controladas.

"Ayer, el ICE arrestó a asesinos, pedófilos y narcotraficantes de nuestras comunidades", declaró la subsecretaria interina Lauren Bis a través de una nota de prensa.

Los dominicanos fueron identificados como Henry Núñez, Rafael Disla y Juan Manuel Valdez.

Detalles de los arrestos y antecedentes penales

Según las autoridades, Núñez fue arrestado en Nueva York tras ser condenado por un asesinato en el Bronx.

Henry Nunez, a criminal illegal alien from the Dominican Republic, convicted for murder in Bronx, New York. pic.twitter.com/w5HLMKP42O — Homeland Security (@DHSgov) April 28, 2026

Por su parte, Rafael Disla fue descrito como un inmigrante "ilegal" con antecedentes penales, condenado por secuestro en Orange City.

Rafael Disla, a criminal illegal alien from the Dominican Republic, convicted for kidnapping in Orange City, Florida. pic.twitter.com/g9wDW2JcAO — Homeland Security (@DHSgov) April 27, 2026

Mientras que Valdez fue arrestado en New Hampshire, tras ser condenado por la venta de sustancias controladas en el condado de Rockingham County.

Juan Manuel Valdez, a criminal illegal alien from the Dominican Republic, convicted for sale of a controlled drug in Rockingham, New Hampshire. pic.twitter.com/ONukTyFWDC — Homeland Security (@DHSgov) April 27, 2026

"Todos los días, nuestros agentes del orden público sacan a criminales atroces de nuestras comunidades. Si usted ingresa ilegalmente a nuestro país e infringe nuestras leyes, lo encontraremos y lo arrestaremos. Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos", recalcó Bis.