ICE arresta a tres dominicanos por delitos graves en Estados Unidos
Los dominicanos arrestados son Henry Núñez, Rafael Disla y Juan Manuel Valdez
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó este martes que arrestó a tres ciudadanos dominicanos indocumentados vinculados a delitos que incluyen asesinato, secuestro y venta de sustancias controladas.
"Ayer, el ICE arrestó a asesinos, pedófilos y narcotraficantes de nuestras comunidades", declaró la subsecretaria interina Lauren Bis a través de una nota de prensa.
- Los dominicanos fueron identificados como Henry Núñez, Rafael Disla y Juan Manuel Valdez.
Detalles de los arrestos y antecedentes penales
Según las autoridades, Núñez fue arrestado en Nueva York tras ser condenado por un asesinato en el Bronx.
Por su parte, Rafael Disla fue descrito como un inmigrante "ilegal" con antecedentes penales, condenado por secuestro en Orange City.
Mientras que Valdez fue arrestado en New Hampshire, tras ser condenado por la venta de sustancias controladas en el condado de Rockingham County.
"Todos los días, nuestros agentes del orden público sacan a criminales atroces de nuestras comunidades. Si usted ingresa ilegalmente a nuestro país e infringe nuestras leyes, lo encontraremos y lo arrestaremos. Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos", recalcó Bis.