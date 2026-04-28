EE. UU. impondrá sanciones a solicitantes de asilo que no paguen nueva tarifa anual

El Departamento de Seguridad Nacional anunció este lunes una regla final provisional que establece nuevas tarifas migratorias y sanciones para solicitantes de asilo que no cumplan con los pagos exigidos por la ley Ley de Reconciliación H.R. 1 de 2025. ( FUENTE EXTERNA. )

El Departamento de Seguridad Nacional anunció el lunes una regla final provisional que establece nuevas tarifas migratorias y sanciones para solicitantes de asilo que no cumplan con los pagos exigidos por la ley Ley de Reconciliación H.R. 1 de 2025.

La medida incluye la implementación de la llamada Tarifa Anual de Asilo (AAF), que deberán pagar cada año los extranjeros cuya solicitud permanezca pendiente.

Según la normativa, quienes no realicen el pago dentro de los 30 días posteriores a la notificación verán rechazada su solicitud de asilo por parte de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Además, si el solicitante no cuenta con estatus legal en el país, se iniciarán procedimientos de deportación en su contra.

Las consecuencias también impactan el ámbito laboral. En caso de rechazo de la solicitud de asilo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( USCIS por sus siglas en ingles) denegará cualquier trámite pendiente del Formulario I-765, utilizado para solicitar permiso de trabajo, y cancelará automáticamente las autorizaciones laborales ya otorgadas bajo ese proceso.

DHS Anuncia Nuevas Tarifas de Inmigración y Medidas de Cumplimiento de Ley



Estos cambios garantizan que los servicios de inmigración sean financiados por los que los utilizan.



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Más cambios en trámites migratorios

La nueva regla introduce otras modificaciones relevantes. Entre ellas, el USCIS retendrá el pago del Formulario I-589 utilizado para solicitar asilo, incluso si la solicitud es rechazada por errores en su presentación.

Asimismo, se limitará la duración de los permisos de trabajo para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) a un máximo de un año o al tiempo restante de su designación, lo que sea menor.

También se establece una tarifa mínima de 24 dólares para el Formulario I-102, necesario para reemplazar o solicitar documentos de entrada y salida de no inmigrantes.

Entrada en vigor

La normativa entrará en vigor el 29 de mayo de 2026. A partir de esa fecha, el USCIS rechazará formularios que no incluyan los pagos correspondientes, así como solicitudes de asilo de personas que no hayan cumplido con la tarifa anual.

El DHS informó que recibirá comentarios del público sobre esta medida hasta el 29 de junio de 2026, como parte del proceso regulatorio.