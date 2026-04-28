En medio del caos provocado por un tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado, un hombre acaparó la atención en redes sociales por su inusual reacción: no corrió, no se escondió y tampoco soltó su tenedor.

Se trata de Michael Glantz, un agente de talentos de la firma Creative Artists Agency, quien fue captado mientras continuaba comiendo tranquilamente su ensalada mientras otros asistentes se protegían bajo las mesas.

El incidente en la cena de corresponsales

El incidente ocurrió la noche del sábado en el hotel Washington Hilton, cuando, según autoridades, el evento apenas comenzaba y un hombre identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente en California, intentó irrumpir armado con una escopeta y una pistola, desatando un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto.

Durante el altercado, un agente resultó herido —aunque salvó su vida gracias a un chaleco antibalas—, mientras que el entonces presidente Donald Trump fue evacuado del lugar sin sufrir daños. No se reportaron víctimas mortales.

Allen enfrenta cargos por intento de asesinato del mandatario, entre otros delitos, y podría enfrentar cadena perpetua de ser hallado culpable.

La reacción de Michael Glantz

En medio del pánico, Glantz explicó que decidió mantenerse en su asiento porque se sentía seguro debido a la fuerte presencia de seguridad. Además, admitió que parte de su reacción fue curiosidad. "No todos los días ves algo así", dijo en declaraciones a un medio de entretenimiento.

El agente, quien representa al reconocido periodista Wolf Blitzer, comentó que uno de sus pocos momentos de preocupación fue precisamente cuando su cliente cayó al suelo en medio del caos.

Aunque calificó el hecho como "horrífico", Glantz aseguró sentirse aliviado de que muchas personas hayan encontrado un toque de humor en su reacción, que rápidamente se viralizó en internet.

"Es algo tonto", dijo sobre su inesperada fama, sin mostrarse incómodo por convertirse en símbolo de calma —o indiferencia— en uno de los momentos más tensos de la noche.