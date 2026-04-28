EE. UU. recuerda que el salami y productos derivados del cerdo no pueden llevarse en el equipaje

EE. UU. recuerda: salami y derivados del cerdo no pueden ingresar en equipaje ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana reiteró este martes la prohibición de ingresar productos derivados del cerdo —como el salami— al territorio de Estados Unidos, como parte de las medidas sanitarias para prevenir la propagación de enfermedades animales, entre ellas la gripe porcina.

La advertencia fue difundida a través de una campaña informativa en redes sociales de la embajada acompañada de una ilustración en tono humorístico que muestra a un personaje intentando viajar con embutidos mientras es detenido por un agente en un aeropuerto.

"Sabemos que eres fan del señor salami... pero no puede viajar contigo", señala el mensaje, que forma parte de un esfuerzo por educar a los viajeros sobre las restricciones vigentes al momento de ingresar al país norteamericano.

Sabemos que eres fan del señor salami... pero no puede viajar contigo. Productos como el cerdo y sus derivados están prohibidos al ingresar a los Estados Unidos. . . #LosCerdosNoVuelan pic.twitter.com/FYrETV91ip — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) April 28, 2026

Prohibición de productos de cerdo

De acuerdo con las autoridades, productos como el cerdo y sus derivados están prohibidos debido al riesgo de introducir enfermedades como la peste porcina africana, que puede afectar gravemente la industria agropecuaria.

La normativa es supervisada por agencias como el APHIS, encargadas de proteger la sanidad animal y vegetal en Estados Unidos.

Las autoridades exhortaron a los viajeros a informarse antes de volar y evitar transportar este tipo de alimentos en su equipaje para prevenir sanciones, decomisos o retrasos en los aeropuertos.

"Viaja informado. No cargues con eso", concluye la campaña.