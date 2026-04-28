Nuevas aerolíneas se suman a restricciones en el uso de cargadores portátiles durante vuelos

La aerolínea American Airlines anunció nuevas restricciones para el uso de cargadores portátiles durante los vuelos, en medio de crecientes preocupaciones por incidentes relacionados con baterías de litio.

A partir de este viernes, los pasajeros solo podrán llevar un máximo de dos cargadores portátiles (power banks) con una capacidad de hasta 100 vatios-hora cada uno. Además, deberán mantener estos dispositivos visibles y de fácil acceso mientras estén en uso, como medida de seguridad a bordo.

La compañía también prohibió guardar estos equipos en los compartimentos superiores del avión y no permitirá recargarlos durante el vuelo.

"Sabemos que nuestros clientes dependen de los cargadores portátiles para mantener sus dispositivos encendidos durante el viaje, pero estas medidas buscan garantizar la seguridad sin limitar completamente su uso", indicó un portavoz de la aerolínea a The New York Post.

Hasta ahora, los pasajeros podían transportar hasta cuatro baterías de litio de repuesto con esa misma capacidad, o un máximo de dos si superaban los 100 vatios-hora y llegaban hasta 160.

Nuevas restricciones por seguridad

Las nuevas disposiciones surgen tras una alerta emitida por la Administración Federal de Aviación en septiembre pasado, sobre los riesgos de incendios o sobrecalentamiento de baterías de litio. Solo el año pasado se registraron al menos 50 incidentes de humo, fuego o calor extremo en vuelos, algunos de los cuales provocaron desvíos e incluso lesiones.

Otras aerolíneas también han comenzado a endurecer sus políticas. Southwest Airlines, por ejemplo, ya limita a un solo cargador por pasajero desde el 20 de abril, el cual debe mantenerse consigo o debajo del asiento.

En un mensaje interno, un alto ejecutivo de la compañía explicó que estas medidas buscan reducir el riesgo de incendios y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes con baterías.

Políticas internacionales similares

A nivel internacional, países como Japón también han impuesto restricciones similares. Allí, los pasajeros solo pueden llevar dos cargadores y tienen prohibido recargarlos en los enchufes del avión. Además, los dispositivos que superen los 160 vatios-hora están totalmente prohibidos.

Las autoridades japonesas advierten que quienes incumplan estas normas podrían enfrentar sanciones severas, incluyendo penas de hasta dos años de prisión o multas cercanas a los 6,300 dólares.

Las aerolíneas continúan revisando sus regulaciones en busca de reducir riesgos y reforzar la seguridad en los vuelos comerciales.