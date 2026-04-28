Sospechoso de matar dos estudiantes ocultando el cuerpo con ayuda de chat GPT permanece detenido ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre acusado de asesinar a dos estudiantes de posgrado de la Universidad del Sur de Florida (USF), originarios de Bangladesh, permanecerá detenido sin derecho a fianza por orden judicial, mientras avanzan las investigaciones del caso.

El sospechoso, identificado como Hisham Abugharbieh, de 26 años, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado con arma, además de otros delitos relacionados. La decisión fue emitida por el juez Logan Murphy durante una audiencia celebrada este martes en Tampa. También se le prohibió cualquier contacto con testigos o familiares de las víctimas.

Las víctimas fueron identificadas como Zamil Limon y Nahida Bristy, ambos de 27 años, quienes cursaban estudios doctorales y, según familiares, planeaban casarse. La pareja fue reportada como desaparecida el pasado 16 de abril.

Cuerpos encontrados en Florida

De acuerdo con las autoridades, Limon fue visto por última vez en el apartamento que compartía con el acusado y otro compañero.

Días después, su cuerpo fue hallado bajo un puente con múltiples heridas de arma blanca y señales de haber sido atado. Investigadores utilizaron datos de ubicación de teléfonos celulares y lectores de placas para rastrear los movimientos del sospechoso y la víctima.

En cuanto a Bristy, las autoridades encontraron un cuerpo en un canal cercano al lugar donde apareció Limon, aunque al momento no ha sido identificado oficialmente. Sin embargo, los fiscales presumen su muerte y han añadido cargos adicionales contra Abugharbieh, incluyendo manipulación de evidencia, no reportar una muerte y traslado ilegal de un cadáver.

Inconsistencias en el relato del sospechoso

Durante el proceso investigativo, detectives observaron inconsistencias en el relato del sospechoso, quien presentaba una herida vendada en uno de sus dedos y negó cualquier implicación.

Sin embargo, registros del apartamento revelaron rastros de sangre desde la cocina hasta su habitación, así como pertenencias de las víctimas, algunas con aparentes manchas de sangre, encontradas en un compactador de basura.

Además, un testigo indicó que el acusado utilizó un carrito para trasladar cajas durante la noche en que desaparecieron las víctimas. En la habitación de Limon, los investigadores hallaron tarjetas y documentos pertenecientes a Bristy.

Uso de inteligencia artificial en la investigación

El caso también ha generado controversia por el uso de tecnología. Según fiscales, días antes del crimen, el sospechoso habría realizado consultas en ChatGPT sobre qué ocurriría si un cuerpo humano fuera colocado en una bolsa de basura y arrojado a un contenedor. La herramienta habría respondido alertando sobre la naturaleza peligrosa de la pregunta.

Ante esto, la Agencia AP dice que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, informó que se ampliará una investigación en curso sobre el posible uso de inteligencia artificial en crímenes, mientras que la empresa OpenAI aseguró que colabora con las autoridades.

De ser hallado culpable, Abugharbieh podría enfrentar la pena de muerte, aunque los fiscales aún no han confirmado si la solicitarán en este caso.