Accidente en Aeropuerto LaGuardia lleva a la instalación de transpondedores en vehículos

Avión de Air Canada accidentado en el Aeropuerto de LaGuardia en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey anunció la instalación de transpondedores en vehículos terrestres de los principales aeropuertos del área de Nueva York, tras el accidente ocurrido en marzo en Aeropuerto LaGuardia, que dejó dos pilotos muertos.

De acuerdo con la agencia AP, los dispositivos serán colocados en camiones de bomberos y otros vehículos de rescate, y permitirán a los controladores aéreos conocer con mayor precisión su ubicación mediante señales constantes enviadas a la torre de control.

La medida surge luego de que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte señalara la ausencia de estos sistemas en un informe preliminar sobre el accidente del 22 de marzo, cuando un avión de Air Canada colisionó con un camión de bomberos en la pista.

Según el informe, el vehículo había sido autorizado a cruzar la pista, pero ignoró las luces rojas de advertencia en medio de un intenso tráfico aéreo y una emergencia simultánea con otra aeronave.

Acciones de la Autoridad Portuaria para mejorar la seguridad

El aeropuerto cuenta con el sistema ASDE-X, que combina datos de radar y transpondedores para mostrar en tiempo real la ubicación de aeronaves y vehículos, además de activar alertas ante posibles colisiones. Sin embargo, no todos los vehículos terrestres disponían de estos dispositivos.

La Administración Federal de Aviación ha recomendado la instalación de transpondedores en los principales aeropuertos del país, medida que ya han adoptado varias terminales, informó la AP.

La Autoridad Portuaria, que también administra los aeropuertos John F. Kennedy International Airport y Newark Liberty International Airport, aseguró que continuará colaborando con las autoridades federales para reforzar la seguridad en sus operaciones.