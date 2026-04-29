Tras 4 meses como alcalde, Mamdani afirma que NY atraviesa su mayor crisis presupuestaria en 18 años

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió que la ciudad enfrenta una crisis fiscal de gran magnitud, que, según sus propias palabras, es comparable a los momentos más críticos de la economía reciente, como la Gran Recesión de 2008 y los primeros meses de la pandemia de COVID-19 en 2020. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió que la ciudad enfrenta una crisis fiscal de gran magnitud, que, según sus propias palabras, es comparable a los momentos más críticos de la economía reciente, como la Gran Recesión de 2008 y los primeros meses de la pandemia de COVID-19 en 2020.

"Estamos en una crisis presupuestaria histórica. No tenemos ingresos. El déficit es enorme", expresó el alcalde, quien lleva apenas cuatro meses en el cargo.

Las declaraciones de Mamdani han generado preocupación, ya que reflejan un nivel de tensión económica que, de acuerdo con el funcionario, incluso supera el registrado en anteriores periodos de inestabilidad. El alcalde explicó que el déficit actual no puede resolverse únicamente mediante recortes o medidas de austeridad.

"Una crisis de esta escala no puede resolverse sin la acción del estado. No podemos cerrar este déficit solo con ahorros. Necesitamos nuevos ingresos", agregó.

Contexto de la crisis fiscal

El contexto de estas declaraciones se da luego de que el alcalde impulsara una agenda ambiciosa que incluye programas sociales y propuestas de servicios gratuitos, lo que ha sido objeto de críticas por parte de sectores que cuestionan la viabilidad financiera de estas iniciativas.

Además, sus posturas políticas y enfrentamientos con figuras nacionales como el Presidente Donald Trump han aumentado la atención sobre su gestión y el rumbo económico de la ciudad.

Aunque no se han detallado aún todas las medidas concretas para enfrentar el déficit, Mamdani insistió en la necesidad de generar nuevas fuentes de ingresos y en la intervención estatal como elementos clave para evitar un deterioro mayor en las finanzas de la ciudad.