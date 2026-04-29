Arrestan a hombre en El Bronx por presunta agresión sexual contra una menor de 12 años. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades del Departamento de Policía de Nueva York informaron el arresto de José Ramos, de 34 años, relacionado con un grave incidente de abuso sexual ocurrido el pasado fin de semana en el condado de El Bronx, Nueva York.

Según los informes policiales, los hechos se desarrollaron entre la noche del 26 de abril y la madrugada del 27 de abril. La investigación preliminar indica que la víctima, una menor de 12 años, se encontraba viendo películas con el sospechoso en un apartamento ubicado en la calle West 174.

Lo que inició como una actividad cotidiana derivó en una agresión sexual que, de acuerdo con los investigadores, habría ocurrido en el lapso comprendido entre las 10:30 p.m. y las 3:00 a.m.

Situación Legal del Detenido

A pesar de la gravedad de las acusaciones, fuentes cercanas al caso señalaron que Ramos no cuenta con antecedentes penales previos. Tras su detención, el sospechoso enfrenta ahora cargos formales por: violación y actos perjudiciales a una menor.

Hasta el momento, la naturaleza exacta de la relación entre José Ramos y la menor no ha sido esclarecida.

Las autoridades mantienen una investigación abierta para determinar cómo el sospechoso tuvo acceso a la víctima y bajo qué circunstancias se encontraban solos en la vivienda.