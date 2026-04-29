Grupos culturales piden frenar renovaciones del Kennedy Center impulsadas por Trump

El Centro Trump-Kennedy fue rebautizado por la junta directiva, liderada por Donald Trump, en Washington. ( FUENTE EXTERNA )

Organizaciones de preservación cultural solicitaron a un juez federal bloquear las renovaciones del Kennedy Center, promovidas por el presidente Donald Trump, al considerar que podrían violar normas de protección histórica, según la agencia AP.

Los grupos pidieron al juez Christopher Cooper emitir una orden preliminar que detenga las obras antes de su inicio previsto el 6 de julio. Alegan que los cambios afectarían un espacio emblemático que recibe millones de visitantes al año.

Durante la audiencia, el abogado Greg Werkheiser afirmó que la legislación vigente busca garantizar una evaluación previa antes de modificar elementos que forman parte del patrimonio cultural estadounidense, informó AP.

Controversia sobre las renovaciones

En contraste, el Departamento de Justicia, en representación del Gobierno, sostuvo que las intervenciones son limitadas y están dentro de las atribuciones de la junta directiva, por lo que no requieren permisos adicionales.

AP afirmó que la controversia surge tras la reestructuración del centro impulsada por Trump, quien reemplazó a la directiva anterior y posteriormente fue designado presidente del organismo. Estas decisiones generaron críticas en sectores artísticos y culturales.

El Kennedy Center, considerado un homenaje al expresidente John F. Kennedy, es uno de los principales espacios culturales del país y forma parte del paisaje icónico de Washington, D.C..

El juez también evalúa una demanda similar presentada por la congresista Joyce Beatty, mientras continúa la disputa legal sobre el futuro del recinto.