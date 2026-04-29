Fiscales acusan a cantante D4vd de asesinar a menor de 14 años en Los Ángeles para silenciarla

Composición de fotos de David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd y Celeste Rivas. ( FUENTE EXTERNA )

La Fiscalía del Condado de Los Ángeles afirmó que el cantante David Burke, conocido como D4vd, asesinó a Celeste Rivas Hernández, de 14 años, al apuñalarla en múltiples ocasiones.

De acuerdo con documentos judiciales a los que tuvo acceso la agencia AP presentados este miércoles, el acusado habría cometido el crimen para evitar que la menor revelara la relación que mantenían.

Según la investigación, Burke conoció a la adolescente cuando ella tenía 11 años, inició una relación abusiva cuando tenía 13 y la asesinó tras amenazas de que lo expondría.

Los fiscales sostienen que, luego del crimen, el artista intentó desmembrar el cuerpo y eliminar evidencias. El cadáver fue encontrado en estado de descomposición dentro de un vehículo en Hollywood Hills en septiembre del año pasado.

Detalles del caso

La acusación también señala que las autoridades obtuvieron mensajes de texto entre ambos, correspondientes al 22 de abril, un día antes de que cesara la actividad del teléfono de la víctima. Además, indicaron que en el dispositivo del acusado se hallaron imágenes de abuso sexual infantil.

Según el expediente, el acusado habría comprado herramientas para deshacerse del cuerpo y restos de ADN de la menor fueron encontrados en su garaje. El informe forense determinó que la causa de muerte fueron heridas penetrantes.

Los padres de la víctima habían reportado su desaparición en febrero desde Lake Elsinore, y posteriormente en abril. De acuerdo con la fiscalía, la menor habría pasado tiempo en la residencia del acusado e incluso viajó con él a distintos destinos.

El imputado se declaró no culpable de asesinato en primer grado y otros cargos. Sus abogados sostienen que es inocente.

Durante una audiencia, la defensa solicitó mantener en reserva los documentos del caso, pero la jueza Charlaine F. Olmedo rechazó la petición.