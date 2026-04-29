La apps que permiten enviar remesas por WhatsApp desde EE. UU. hacia RD

Chatbor de WhatsApp de la fintech Félix Pago de envío de remesas. ( DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN )

En los últimos años, el mundo ha evolucionado y, con él, han surgido ideas que se han materializado a través de aplicaciones y tecnologías financieras, ofreciendo servicios más rápidos, accesibles y eficientes que la banca tradicional, simplificando así el envío de remesas.

Lo que antes requería largas filas en agencias o bancos tradicionales ahora puede realizarse con un simple mensaje. Emprendedores tecnológicos están revolucionando el envío de remesas hacia la República Dominicana mediante plataformas que utilizan WhatsApp como canal principal para transferir dinero en segundos.

Muchos de estos emprendedores han identificado el flujo de remesas entre Estados Unidos y la República Dominicana como una oportunidad para innovar en un sector dominado por agencias físicas y plataformas tradicionales como los bancos.

Aplicaciones como Félix Pago y DomiPago han permitido a los usuarios enviar dinero directamente desde conversaciones en WhatsApp, simplificando la vida de millones de migrantes.

Estos modelos digitales no solo buscan facilitar la vida de los usuarios, sino también abrir nuevas oportunidades de negocio en el ecosistema financiero latino, donde emprendedores y desarrolladores tecnológicos apuestan por soluciones que amplíen el acceso a servicios financieros, especialmente en comunidades que dependen de las remesas como una fuente de sustento familiar.

Diario Libre presenta dos apps o fintech que puedes utilizar para enviar remesas a tus familiares vía WhatsApp:

Félix Pago

Félix Pago es una fintech fundada en 2020 por dos migrantes latinos en Estados Unidos: Manuel Godoy, de origen venezolano, y Bernardo García, de México. Esta plataforma permite transferir dinero a través de una conversación en la aplicación de mensajería WhatsApp, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios financieros para migrantes latinos.

La empresa fue creada tras identificar las dificultades que enfrentan los migrantes al llegar a Estados Unidos sin historial financiero o documentación suficiente para acceder a servicios bancarios. Según explicó su cofundador, Bernardo García, la idea surgió tras vivir en primera persona los obstáculos que enfrentan quienes emigran.

"En 2019, solo 15 de cada 100 remesas de Estados Unidos a Latinoamérica se hacían digitalmente. Nos preguntamos: si la gente tiene teléfonos inteligentes y cuentas bancarias, ¿por qué no están enviando dinero digitalmente? Ahí vimos la oportunidad", explicó García a Diario Libre.

El ejecutivo afirmó que la decisión de desarrollar el servicio dentro de WhatsApp respondió al uso generalizado de la plataforma entre comunidades latinas, señalando que el modelo conversacional permite que los usuarios se sientan más confiados y puedan resolver dudas dentro del mismo chat.

Por su parte, el country manager en República Dominicana de Félix Pago, Javier Medina-Semestre, afirmó que el mercado dominicano representa uno de los más atractivos debido a la dependencia de las remesas enviadas desde Estados Unidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/dsc2796jpg-1dbae440.jpeg Chatbor de WhatsApp de la fintech Félix Pago de envío de remesas. (DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/dsc2811jpg-8bfe4ad5.jpeg El country manager de RD de la app Félix Pago, Javier Medina y el co-fundador de la app, Bernardo García. (DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/dsc2803jpg-07b3b959.jpeg El co-fundador de Félix Pago, Bernardo García. (DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN) ‹ >

Medina explicó que el flujo anual de remesas hacia República Dominicana ronda los 9,000 millones de dólares, una cifra significativa si se toma en cuenta el tamaño poblacional del país.

"El mercado de remesas para República Dominicana desde Estados Unidos es bastante alto considerando que el país tiene alrededor de 10 millones de habitantes. Cuando se analiza per cápita, la dependencia de las remesas en República Dominicana es mucho mayor que en otros países de la región", afirmó.

El ejecutivo indicó que uno de los aspectos particulares del mercado dominicano es que, a diferencia de otros países, una gran parte de las remesas aún se recibe en efectivo.

"En muchos países la mayoría de las remesas se envían directamente a cuentas bancarias, pero en República Dominicana todavía predomina el retiro en efectivo. Eso ha cambiado la forma en que estamos entrando al mercado", explicó.

También destacó que las remesas representan cerca del 9 % del producto interno bruto (PIB) dominicano, una proporción considerablemente superior a la de otras economías latinoamericanas. Además, indicó que aproximadamente el 20 % de la población dominicana reside en Estados Unidos, lo que convierte a la diáspora en un motor económico clave.

El servicio funciona mediante una conversación en WhatsApp, apoyada por inteligencia artificial. A través del chat, el usuario puede escribir o enviar una nota de voz con instrucciones sencillas, y el sistema lo guía paso a paso hasta completar la transacción. La persona que recibe el dinero puede retirarlo a través de entidades autorizadas como Caribe Express.

DomiPago

La plataforma digital DomiPago fue creada por Omar Melo como una fintech destinada a enviar y recibir remesas instantáneas desde Estados Unidos y Puerto Rico hacia la República Dominicana, utilizando WhatsApp para gestionar las transacciones.

Esta aplicación permite a los usuarios enviar dinero en segundos directamente desde una tarjeta de débito o crédito, eliminando la necesidad de acudir a agencias o bancos tradicionales.

De acuerdo con su página web, la plataforma fue lanzada a finales de noviembre de 2023 y ha transformado la forma de enviar remesas en el país, al permitir que los usuarios completen todo el proceso desde la aplicación de mensajería y reciban los fondos directamente en sus tarjetas de débito.

Melo, durante el Fintech Market 2025, organizado por la Asociación Dominicana de Empresas Fintech (ADOFINTECH), destacó los desafíos que enfrenta la comunidad dominicana en Estados Unidos, especialmente tras la entrada en vigor del One Big Beautiful Bill, el pasado 1 de enero.

La aplicación permite a los usuarios en República Dominicana solicitar dinero a sus familiares en el exterior mediante un chatbot seguro en WhatsApp, con acceso a servicio al cliente disponible todos los días de la semana.

Para realizar la solicitud, los receptores deben contar con una tarjeta de débito y registrar sus datos en DomiPago a través de WhatsApp. Una vez completado el proceso, los usuarios quedan habilitados para recibir fondos de manera instantánea desde Estados Unidos por parte de familiares que utilicen la misma plataforma.

Además, el remitente puede autorizar montos específicos para compras en supermercados y farmacias en distintas localidades del país, así como realizar pagos de recargas telefónicas y servicios básicos, lo que amplía las opciones de uso de las remesas y representa un avance en la innovación dentro de este sector.