Un grupo de estudiantes de secundaria en Mississippi evitó que un autobús escolar se estrellara luego de que la conductora perdiera el conocimiento mientras transitaban por una autopista de cuatro carriles, informó la agencia AP.

El incidente ocurrió el miércoles, poco después de que el vehículo saliera de la escuela secundaria Hancock, en el condado de Hancock, con unos 40 alumnos a bordo. La conductora, Leah Taylor, de 46 años, sufrió un ataque de asma e intentó alcanzar su medicamento, pero se desmayó antes de lograrlo.

Ante la emergencia, varios estudiantes reaccionaron de inmediato. Jackson Casnave, de 12 años, quien estaba sentado detrás de la conductora, notó que el autobús se desviaba y se levantó para intentar controlarlo, mientras pedía ayuda a sus compañeros.

Otro estudiante, Darrius Clark, también de 12 años, logró frenar el vehículo y, junto a Casnave, maniobrarlo hasta la mediana para detenerlo de forma segura, según AP.

Mientras tanto, Kayleigh Clark, de 13 años, se dirigió a la parte delantera del autobús y llamó al 911, en medio del caos generado por los gritos de los demás estudiantes.

Otros alumnos también asistieron a la conductora. Destiny Cornelius, de 15 años, le administró su medicamento al notar que sostenía un nebulizador, mientras que McKenzy Finch, de 13, le sostuvo la cabeza y notificó lo ocurrido al equipo de transporte del distrito.

Reconocimiento y agradecimientos tras el incidente

La conductora se recuperó completamente y agradeció la rápida acción de los estudiantes. "Ellos me salvaron la vida y la de todos los que iban en el autobús", expresó.

Los alumnos fueron reconocidos por las autoridades escolares durante una actividad el viernes y recibirán como incentivo una excursión para almorzar la próxima semana. La directora del centro destacó su valentía y capacidad de actuar en una situación de emergencia.