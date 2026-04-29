Mirex abre convocatoria para el Premio al Emigrante Dominicano Oscar de la Renta 2026

ARCHIVO- El Premio Oscar de la Renta en su edición 2024, en un acto que encabezó el presidente Luis Abinader. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) abrió este 29 de abril la convocatoria para la octava edición del Premio al Emigrante Dominicano Sr. Oscar de la Renta, un reconocimiento destinado a destacar a dominicanas y dominicanos residentes en el exterior por sus aportes positivos tanto en las comunidades donde viven como en la República Dominicana.

La institución exhortó a personas e instituciones que conozcan perfiles meritorios a presentar sus propuestas de candidaturas a través de las embajadas y consulados dominicanos, las oficinas del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) o en la Dirección de Diplomacia Especializada, ubicada en la sede de la Cancillería.

Características y objetivos del Premio al Emigrante Dominicano

El plazo para la recepción de postulaciones estará abierto hasta el 11 de septiembre de 2026. En ese sentido, el MIREX hizo un llamado a entidades académicas, religiosas y empresariales, así como a organizaciones sociales, de la sociedad civil y ciudadanos en general, para que propongan a emigrantes con méritos suficientes para optar por este galardón.

Cada año, el MIREX entrega este premio como la principal distinción del Estado dominicano a sus ciudadanos en el exterior y a sus descendientes de primera y segunda generación, que han desarrollado una trayectoria sobresaliente en áreas como la ciencia, el arte, las humanidades, el trabajo, la profesión y la academia, manteniendo además un vínculo activo con el país.

El reconocimiento está inspirado en la vida y legado del diseñador dominicano Oscar de la Renta, figura de prestigio internacional que se convirtió en uno de los dominicanos más admirados a nivel mundial y en un referente de la marca país.

Para más información sobre las bases del premio, la Cancillería puso a disposición el portal www.premioemigrantedominicano.gob.do, así como los teléfonos 1-809-987-7001, extensiones 7761, 7769, 7427 y 7190, además del WhatsApp 1-829-257-4258.