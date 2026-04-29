Mirex abre convocatoria para el Premio al Emigrante Dominicano Oscar de la Renta 2026
Las postulaciones están abiertas hasta el 11 de septiembre, y se invita a instituciones y ciudadanos a proponer candidatos que hayan destacado en diversas áreas
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) abrió este 29 de abril la convocatoria para la octava edición del Premio al Emigrante Dominicano Sr. Oscar de la Renta, un reconocimiento destinado a destacar a dominicanas y dominicanos residentes en el exterior por sus aportes positivos tanto en las comunidades donde viven como en la República Dominicana.
La institución exhortó a personas e instituciones que conozcan perfiles meritorios a presentar sus propuestas de candidaturas a través de las embajadas y consulados dominicanos, las oficinas del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) o en la Dirección de Diplomacia Especializada, ubicada en la sede de la Cancillería.
Características y objetivos del Premio al Emigrante Dominicano
El plazo para la recepción de postulaciones estará abierto hasta el 11 de septiembre de 2026. En ese sentido, el MIREX hizo un llamado a entidades académicas, religiosas y empresariales, así como a organizaciones sociales, de la sociedad civil y ciudadanos en general, para que propongan a emigrantes con méritos suficientes para optar por este galardón.
Cada año, el MIREX entrega este premio como la principal distinción del Estado dominicano a sus ciudadanos en el exterior y a sus descendientes de primera y segunda generación, que han desarrollado una trayectoria sobresaliente en áreas como la ciencia, el arte, las humanidades, el trabajo, la profesión y la academia, manteniendo además un vínculo activo con el país.
- El reconocimiento está inspirado en la vida y legado del diseñador dominicano Oscar de la Renta, figura de prestigio internacional que se convirtió en uno de los dominicanos más admirados a nivel mundial y en un referente de la marca país.
Para más información sobre las bases del premio, la Cancillería puso a disposición el portal www.premioemigrantedominicano.gob.do, así como los teléfonos 1-809-987-7001, extensiones 7761, 7769, 7427 y 7190, además del WhatsApp 1-829-257-4258.