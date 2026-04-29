Dominicano se declara culpable en EE. UU. por fraude de pasaporte y robo de identidad ( FUENTE EXTERNA )

Un ciudadano dominicano identificado como José Luis Rodríguez, de 47 años, se declaró culpable en Estados Unidos por delitos relacionados con fraude de pasaporte y robo de identidad, tras vivir durante años bajo una identidad falsa en la ciudad de Waterbury, Connecticut.

El anuncio fue realizado por el fiscal federal para el Distrito de Connecticut, David X. Sullivan, quien informó que Rodríguez compareció ante el juez de distrito Vernon D. Oliver en Hartford, donde admitió los cargos.

De acuerdo con documentos judiciales, el caso salió a la luz en junio de 2025, cuando un hombre —recientemente liberado de prisión— acudió al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) para solicitar una identificación estatal.

Durante el proceso, las autoridades detectaron que ya existía una licencia de conducir activa a su nombre, emitida originalmente en 2001 y renovada en múltiples ocasiones.

Las investigaciones determinaron que Rodríguez había estado utilizando ilegalmente la identidad de esta persona durante años. Incluso, las autoridades descubrieron que la identidad de la víctima estaba vinculada a dos perfiles de huellas dactilares distintos en el FBI, así como registros de arresto y fotografías policiales correspondientes al acusado haciéndose pasar por ella.

Solicitud de pasaporte fraudulento

Según el expediente, el 5 de marzo de 2020 Rodríguez utilizó el nombre, fecha y lugar de nacimiento de la víctima para solicitar un pasaporte estadounidense en Waterbury. El documento le fue emitido y posteriormente lo utilizó para viajar y como forma de identificación oficial.

El arresto se produjo el 30 de diciembre de 2025, luego de que el acusado presentara el pasaporte fraudulento ante el Departamento de Estado y se hiciera pasar nuevamente por la víctima, afirmando ser ciudadano estadounidense.

Rodríguez se declaró culpable de un cargo por uso de pasaporte obtenido mediante declaraciones falsas, delito que conlleva una pena máxima de hasta 10 años de prisión, y de un cargo por robo de identidad agravado, que implica una condena obligatoria adicional de dos años.

La sentencia fue fijada para el 27 de julio, y el acusado permanece detenido desde su arresto.

Investigación y contexto

El caso fue investigado por el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, con el apoyo del DMV de Connecticut y el Departamento de Policía de Waterbury. La acusación está a cargo del fiscal federal asistente Hal Chen.

Las autoridades indicaron que este proceso forma parte de "Operation Take Back America", una iniciativa nacional que busca reforzar la aplicación de las leyes migratorias y combatir el crimen organizado transnacional.