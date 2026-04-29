Tiroteo frente a bar clandestino en Filadelfia deja un dominicano muerto

Tiroteo frente a bar clandestino en Filadelfia deja un muerto y genera pánico entre clientes. ( FUENTE EXTERNA )

Un ambiente que parecía tranquilo terminó en caos la tarde del sábado 25 de abril de 2026, cuando se desató un tiroteo frente a un bar clandestino en Filadelfia, conocido entre sus clientes como "El hoyito".

El hecho ocurrió alrededor de las 6:33 p.m. en la cuadra 3900 de Frankford Avenue, Filadelfia donde, según confirmó la Policía, se registraron cerca de 70 disparos en las afueras del establecimiento, tras el levantamiento de evidencia balística.

De acuerdo con el testimonio de Brian Méndez, un dominicano que se encontraba dentro del lugar, todo comenzó con una discusión en el exterior que rápidamente escaló a violencia armada.

"Estábamos en una noche tranquila, tomando, cuando vimos por la cámara de vigilancia un tumulto de gente afuera. Hubo forcejeo, estaban peleando, y en un momento uno sacó un arma y le apuntó al seguridad. El seguridad se sintió amenazado y también sacó su arma para defenderse. Ahí empezó todo", relató a Telemundo 62.

Méndez explicó que, al desatarse el tiroteo, él y un amigo se refugiaron en una de las habitaciones del local, tipo "speakeasy", donde permanecieron escondidos por temor mientras se escuchaban los disparos.

"Estaban tratando de tumbar la puerta y nosotros nos quedamos escondidos del miedo. La Policía llegó como 30 minutos después y todo se pudo calmar", agregó.

Según el testigo, allegados del hombre herido regresaron al lugar y comenzaron a disparar indiscriminadamente, lo que agravó la situación.

Las autoridades informaron que una persona murió como resultado del tiroteo. La víctima fue identificada como Juan Peña, un dominicano de 27 años, quien falleció a las 6:58 p.m. en el hospital Temple University tras las heridas recibidas.

Acciones de la autoridad y estado de la investigación

Hasta el momento, no se han reportado más personas heridas.

La Policía de Filadelfia mantiene abierta la investigación e instó a cualquier persona con información a comunicarse con la línea de confidencias al 215-686-TIPS (8477). Se ofrece una recompensa de 20,000 dólares por datos que conduzcan a un arresto.