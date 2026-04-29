Popularidad de Trump cae y complica panorama republicano rumbo a elecciones intermedias

A poco más de seis meses de las elecciones intermedias en Estados Unidos, el presidente Donald Trump enfrenta una caída en sus niveles de aprobación, en medio de un escenario político que genera creciente inquietud dentro del Partido Republicano. ( FUENTE EXTERNA )

A poco más de seis meses de las elecciones intermedias en Estados Unidos, el presidente Donald Trump enfrenta una caída en sus niveles de aprobación, en medio de un escenario político que genera creciente inquietud dentro del Partido Republicano.

El aumento en el precio de la gasolina, señales de debilidad económica y un mayor entusiasmo entre los votantes demócratas han contribuido a un clima adverso para los republicanos, que temen una posible derrota en los comicios de otoño.

Según el New York Times, diversos análisis ya proyectan que la Cámara de Representantes podría pasar a manos demócratas, mientras que el control del Senado —tradicionalmente visto como un bastión republicano— también comienza a verse comprometido. Esto ocurre en paralelo al fortalecimiento financiero de candidatos demócratas en distintas contiendas.

Escenario adverso para los republicanos

En privado, estrategas republicanos describen el panorama como "agrio", "feo" y "desolador", aunque insisten en que aún hay margen para revertir la tendencia antes de noviembre. Factores como la evolución de la economía, el costo de vida y conflictos internacionales, como la guerra en Irán, serán determinantes.

El ex presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, advirtió que si las elecciones se celebraran en este momento, los republicanos perderían. "Hay que mejorar la realidad y mucho más la comunicación", afirmó, señalando que temas como la inflación y el precio del combustible serán claves para cambiar el rumbo.

Las encuestas reflejan un cambio significativo en la percepción del electorado. Por primera vez en años, algunos sondeos indican que los votantes confían más en los demócratas que en los republicanos en asuntos económicos, incluyendo la inflación y el costo de la vida.

Desafíos para el Partido Republicano

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró que los votantes se sienten afectados económicamente y responsabilizan a Trump. "Ven que no ha cumplido lo que prometió", afirmó.

A pesar del panorama adverso, los republicanos mantienen algunas ventajas estructurales, como una mayor disponibilidad de fondos en sus comités políticos y un mapa electoral que, en teoría, aún les favorece en varios estados clave.

Sin embargo, también enfrentan señales internas preocupantes. Un total de 39 congresistas republicanos han decidido no optar por la reelección en 2026, la cifra más alta en casi un siglo, lo que refleja una disminución en las expectativas del partido.

A esto se suman divisiones dentro del movimiento MAGA y críticas a la estrategia del presidente, a quien algunos aliados acusan de falta de enfoque, especialmente por priorizar temas internacionales y asuntos personales en lugar de la economía.

Aunque figuras cercanas a Trump insisten en que "es demasiado pronto para declarar la derrota", el deterioro del clima político y el impulso demócrata colocan al Partido Republicano en una posición cada vez más vulnerable de cara a las elecciones de noviembre.