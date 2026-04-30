Asalto a bodegueros dominicanos destapa ola de violencia en comercios de Nueva York

Imagen de una bodega de El Bronx. ( FUENTE EXTERNA )

El pasado miércoles 22 de abril, una bodega de dominicanos ubicada en El Bronx fue escenario de un violento asalto perpetrado por unos individuos armados. De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, dos hombres ingresaron al local y arremetieron contra trabajadores y clientes, a quienes golpearon y patearon mientras los encañonaban con armas de fuego.

Durante el hecho, los asaltantes despojaron a las personas de sus teléfonos celulares y luego se dirigieron a la caja de seguridad, de donde sustrajeron cientos de dólares antes de abandonar el lugar.

En los días posteriores, se han registrado otros incidentes violentos en bodegas, lo que ha generado preocupación en la comunidad. Así lo informó Radhamés Rodríguez, presidente de la United Bodegas of America (UBA), quien señaló que estos hechos ocurrieron en menos de una semana.

"Estamos bajo amenaza en El Bronx, Manhattan, Brooklyn y Queens. Se trata de hombres y mujeres trabajadores que abren temprano y cierran tarde para servir a sus comunidades, y no deberían tener que temer por sus vidas mientras realizan su trabajo. Instamos a cualquier persona que tenga información a que se presente y ayude a hacer justicia", dijo Rodríguez.

"Ya van tres robos a mano armada en bodegas en menos de una semana", continuó

Impacto y reacciones ante la violencia en bodegas

Entre los casos reportados, Rodríguez mencionó un incidente en el que una persona ingresó a una bodega mientras era perseguida por otra, lo que derivó en un tiroteo dentro del establecimiento. En medio del intercambio de disparos, un empleado de un deli resultó herido de bala.

Asimismo, relató otro hecho ocurrido el pasado sábado en el que un individuo pidió un sándwich en una bodega de Manhattan y se marchó sin pagar. Cuando el empleado, un joven de 28 años, salió tras él para reclamar el pago, el sujeto le disparó, provocándole la muerte.

Abdul Saleh, de 28 años, fue asesinado frente a Sal's Deli and Grocery, un negocio familiar, dos días después de haber llegado de vacaciones en su país de origen. El hecho ocurrió menos de un año después de que este expresara su temor a la violencia que vivía a diario en la tienda.

Las autoridades y representantes del sector advierten que esta cadena de sucesos refleja un preocupante incremento de la violencia en bodegas, muchas de ellas operadas por dominicanos, lo que mantiene en alerta a trabajadores y propietarios de estos negocios.

Recompensas

Por los sucesos ocurridos en la bodega dominicana de El Bronx, la Asociación de Bodegueros de América (UBA), anunció una recompensa de 2,000 dólares para quienes den con el paradero de los dos sospechosos del hecho que hasta ahora no han sido identificados.

Mientras que, por el caso del empleado de 28 años fallecido el pasado sábado, la UBA ofreció una recompensa de 5,000 dólares para quien de con el paradero del responsable del tiroteo.