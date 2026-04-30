Mujer es declarada muerta por error y enfrenta caos financiero en EE. UU.

Debra Simone, una mujer en Rhode Island vivió semanas de caos financiero luego de ser declarada muerta por error, en un caso que evidencia los riesgos de fallos administrativos en sistemas bancarios y de seguridad social. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer en Rhode Island vivió semanas de caos financiero luego de ser declarada muerta por error, en un caso que evidencia los riesgos de fallos administrativos en sistemas bancarios y de seguridad social.

Debra Simone relató que descubrió la situación cuando su tarjeta de débito fue rechazada en un supermercado, pese a contar con fondos disponibles. Al comunicarse con Bank of America, le informaron que había sido reportada como fallecida. "¿Cómo que estoy muerta?", recordó haber preguntado, sorprendida por la situación.

El error provocó el congelamiento inmediato de sus cuentas bancarias y una cadena de problemas financieros. Simone explicó que los pagos del Social Security Administration, que representan un ingreso esencial para ella y su madre, fueron rechazados. Como consecuencia, se atrasaron pagos de alquiler, vehículo y otros compromisos.

Aunque poco frecuente, este tipo de equivocaciones ocurre cada año. Un informe de la Administración del Seguro Social estima que entre 7,000 y 12,000 personas son declaradas muertas por error anualmente en Estados Unidos.

Las víctimas deben iniciar un proceso con las autoridades para corregir su estatus y recuperar el acceso a sus cuentas y beneficios, en un trámite que algunos describen como "resucitar" administrativamente.

Origen del error

Tras una investigación, el banco indicó que el problema se originó en un proveedor externo que maneja cuentas de tarjetas de crédito vencidas, el cual marcó incorrectamente a Simone como fallecida.

También se conoció que una mujer con el mismo nombre murió en 2005 en Massachusetts, aunque no está claro por qué el error ocurrió tantos años después.

La entidad financiera informó que ya corrigió la situación, reabrió las cuentas de la clienta y restableció sus depósitos, además de ofrecer disculpas por lo ocurrido.

Consecuencias y recomendaciones

Aunque sus finanzas fueron restauradas, Simone aseguró que la experiencia fue extremadamente estresante y advirtió sobre el impacto que estos errores pueden tener en la vida de las personas.

Expertos recomiendan revisar periódicamente los reportes de crédito y monitorear los pagos de beneficios para detectar posibles irregularidades a tiempo. Asimismo, quienes enfrenten una situación similar deben contactar a su oficina local del Seguro Social para verificar su estatus y gestionar la corrección oficial.