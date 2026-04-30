Dominicano enviado a Paraguay desde EE. UU. bajo acuerdo migratorio se encuentra en buen estado

Mirex informa sobre dominicano trasladado a Paraguay bajo acuerdo migratorio, se encuentra en buen estado ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Mirex) informó que mantiene contacto con un ciudadano dominicano que fue trasladado a la República del Paraguay desde Estados Unidos, en el marco del acuerdo de "tercer país seguro" para el manejo de migrantes irregulares.

De acuerdo con la institución, el nacional dominicano se encuentra en buen estado de salud y está hospedado en un hotel en Asunción, bajo la supervisión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Asimismo, precisó que, debido a que los ciudadanos dominicanos no requieren visado para ingresar a Paraguay, el connacional cuenta con libertad de estadía y movimiento por un período máximo de 60 días.

La Cancillería aseguró que, a través de su embajada en Paraguay, mantiene comunicación constante con el ciudadano, con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos humanos durante su permanencia en territorio paraguayo.

Migrantes no admitidos por Estados Unidos

El caso se enmarca en la llegada de un grupo de 16 migrantes no admitidos por Estados Unidos, entre los que figura al menos un dominicano, quienes arribaron el jueves 23 del mes en curso a Paraguay como parte de un acuerdo bilateral entre Asunción y Washington.

Según la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay, los extranjeros, todos mayores de edad, llegaron en un vuelo chárter al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a las 12:20 del mediodía (hora local).

Las autoridades indicaron que estos migrantes permanecerán de forma transitoria en Paraguay antes de ser retornados a sus países de origen.