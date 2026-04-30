Adriano Espaillat condena la decisión de la Suprema Corte sobre la Ley de Derecho al Voto

El congresista Adriano Espaillat (NY-13), condenó hoy la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Louisiana v. Callais, señalando que el fallo debilita protecciones fundamentales del derecho al voto en Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat (NY-13), condenó este jueves la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Louisiana v. Callais, señalando que el fallo debilita protecciones fundamentales del derecho al voto en Estados Unidos.

La decisión se enmarca en una serie de fallos recientes del alto tribunal que han limitado el alcance de la Ley de Derecho al Voto, particularmente en lo relacionado con la supervisión de leyes electorales estatales y la protección de minorías raciales en los procesos de votación.

"La decisión de la Corte Suprema ataca el corazón de nuestra democracia. Es el paso más reciente en un esfuerzo de varias décadas por borrar el progreso que culminó en la Ley de Derecho al Voto. Es un doloroso recordatorio del poder ejercido por quienes están dispuestos a eludir la voluntad del pueblo y actuar fuera del proceso político para reescribir leyes aprobadas por el Congreso", expresó Espaillat.

El congresista advirtió que el fallo facilita la marginación de comunidades negras y latinas, al elevar el estándar legal necesario para demostrar discriminación racial en la redistribución de distritos electorales.

"Esta decisión les facilita a esos actores de mala fe marginar y borrar a nuestras comunidades. Pero no es el fin. Es un llamado a cada estadounidense que cree en la democracia y el estado de derecho a participar y a luchar por los ideales de nuestra nación", añadió.

El caso se origina tras el Censo de 2020, cuando el estado de Luisiana diseñó un mapa congresional con un solo distrito de mayoría negra, a pesar de que aproximadamente un tercio de su población es afroamericana.

Compromisos del congresista Adriano Espaillat

Un tribunal inferior determinó que este diseño violaba la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto y ordenó la creación de un segundo distrito de mayoría negra.

Durante décadas, la Sección 2 de dicha ley ha permitido el uso de datos raciales en la redistribución de distritos para proteger el poder de voto de las minorías. Sin embargo, con esta decisión, la Corte Suprema exige ahora evidencia más estricta y explícita de discriminación, lo que dificulta impugnar mapas electorales considerados injustos.

Espaillat concluyó reafirmando su compromiso con la defensa del derecho al voto y la equidad democrática, y aseguró que continuará trabajando junto al Caucus Hispano del Congreso para proteger los derechos civiles de todas las comunidades en el país.