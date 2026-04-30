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camionero desaparecido
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Camionero desaparecido en Florida es hallado muerto en Georgia

Las autoridades confirmaron que el camionero desaparecido fue visto por última vez en una estación de descanso en Florida

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    Camionero desaparecido en Florida es hallado muerto en Georgia
    La víctima fue identificada como Alejandro Jacomino González, de 41 años, quien desapareció mientras se dirigía a Miami con un cargamento de vehículos que había recogido el 16 de abril en el puerto de Brunswick, en la costa de Georgia. (FUENTE EXTERNA)

    El Buró Federal de Investigaciones (FBI) investiga la muerte de un camionero cuyo cuerpo y su semirremolque fueron encontrados en distintos puntos del sureste de Georgia, horas después de haber sido visto por última vez en una parada de descanso en Florida.

    La víctima fue identificada como Alejandro Jacomino González, de 41 años, quien desapareció mientras se dirigía a Miami con un cargamento de vehículos que había recogido el 16 de abril en el puerto de Brunswick, en la costa de Georgia.

    Según las autoridades, González fue visto por última vez alrededor de la 1:20 de la madrugada del 17 de abril en una estación de descanso ubicada a lo largo de la autopista interestatal 95, en el condado de Brevard, Florida, cuando ya había completado más de la mitad de su trayecto.

    Horas más tarde, el sistema GPS del camión indicó que el vehículo volvió a ponerse en movimiento cerca de las 7:50 a.m. Inicialmente avanzó hacia el sur por la I-95, pero tomó la primera salida disponible y luego giró en dirección norte, regresando hacia Georgia.

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    El semirremolque fue localizado ese mismo día en Port Wentworth, al oeste de Savannah, a unos 515 kilómetros del punto donde fue visto por última vez. Sin embargo, González y varios de los vehículos que transportaba no estaban en el lugar.

    Estado actual de la investigación y acciones oficiales

    Posteriormente, ese mismo día, un cuerpo fue hallado en el condado costero de Glynn, a unos 128 kilómetros al sur de donde se encontró el camión, según la Agencia AP.

    Las autoridades confirmaron que se trataba de González.

    El FBI informó que tres de los vehículos que faltaban fueron recuperados más tarde en Florida, aunque otros aún no han sido localizados.

    Hasta el momento, no se han realizado arrestos ni presentado cargos, y las autoridades han indicado que no pueden ofrecer más detalles debido a que la investigación sigue en curso.

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