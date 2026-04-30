Congreso de EE. UU. aprueba por unanimidad la reapertura del DHS, poniendo fin a 75 días de cierre

Un policia de ICE en Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Representantes aprobó este jueves por unanimidad la reapertura de la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), poniendo fin a un cierre parcial que se extendió durante 75 días, el más largo en la historia del país.

La medida, avalada mediante votación a viva voz, permitirá restablecer el financiamiento de varias agencias clave del DHS, luego de semanas de estancamiento legislativo tras el bloqueo demócrata al paquete de gasto.

Entre las entidades que recibirán fondos completos una vez que el presidente Donald Trump firme la legislación se encuentran la Guardia Costera de Estados Unidos, el Servicio Secreto, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Agencias excluidas del financiamiento

Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), responsables de la aplicación de las leyes migratorias y la vigilancia fronteriza, quedarán fuera de este paquete y deberán recibir financiamiento mediante una resolución presupuestaria separada en una fecha posterior.

El Senado había aprobado inicialmente el proyecto de ley por unanimidad durante la madrugada del 27 de marzo, pero en ese momento los republicanos de la Cámara Baja bloquearon su avance al considerar que no garantizaba suficientes recursos para reforzar la seguridad en la frontera sur.

Desbloqueo del funcionamiento del DHS

Con esta decisión, el Congreso destraba parcialmente el funcionamiento del DHS, aunque el debate sobre la financiación total de las agencias migratorias sigue pendiente.