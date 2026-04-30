Un joven dominicano de 24 años es hallado sin vida dentro de su vehículo en Pensilvania

Un joven dominicano identificado como George Nicolás Mora, de 24 años, fue encontrado sin vida el pasado 28 de abril de 2026 dentro de su vehículo en Pensilvania, Estados Unidos, luego de haber sido reportado como desaparecido durante varios días. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven dominicano identificado como George Nicolás Mora, de 24 años, fue encontrado sin vida el pasado 28 de abril dentro de su vehículo en Pensilvania, luego de haber sido reportado como desaparecido durante varios días.

De acuerdo con los reportes, Mora había sido visto por última vez la noche del viernes 24 de abril. Su desaparición generó preocupación entre familiares y allegados, quienes mantenían activa su búsqueda en redes desde entonces.

Según la información disponible, el hallazgo se produjo en un estacionamiento, donde el joven fue localizado dentro de una camioneta que, presuntamente, llevaba unos días no especificados en el lugar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/img5337-6e6036d6.jpg Esta es la imagen que circulaba en las redes del hoy fallecido. (FUENTE EXTERNA)

Trascendió que, antes de su desaparición, Mora habría sostenido una discusión con su pareja, situación que habría ocurrido poco antes de que se le perdiera el rastro.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre las circunstancias del hecho ni sobre la causa de la muerte.

Reacciones de la comunidad dominicana

El caso ha provocado consternación entre la comunidad dominicana, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana, a la espera de mayor información por parte de las autoridades.