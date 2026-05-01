Adriano Espaillat entrega US$2 millones al City College en NY para formación en infraestructura

El congresista Adriano Espaillat hace entrega de dos millones de dólares al City College of New York. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista Adriano Espaillat entregó US$2 millones en fondos federales al City College of New York para fortalecer el Centro Charles B. Rangel de Capacitación en Infraestructura.

De acuerdo a una nota de prensa, durante el acto, el legislador explicó que la inversión busca conectar a jóvenes de comunidades como Harlem, el norte de Manhattan y El Bronx con empleos en sectores clave.

"Este instituto representa una visión que compartimos el excongresista Rangel y yo desde hace años: crear un centro de clase mundial que capacite a nuestra gente para participar en los grandes proyectos de infraestructura que transforman nuestra nación", afirmó.

Espaillat indicó que la iniciativa, desarrollada junto al excongresista Charles B. Rangel, procura que proyectos como la expansión del metro y el Gateway Program generen oportunidades laborales para residentes locales.

El congresista destacó que, con esta asignación, ha gestionado unos US$13 millones en fondos federales para el desarrollo del instituto. "No se trata solo de construir infraestructura, sino de construir oportunidades. Este instituto es el puente entre la capacitación y empleos con salarios dignos", expresó.

Alianzas estratégicas para el desarrollo

El centro ha establecido alianzas con sindicatos de la construcción, lo que permite a los estudiantes acceder a programas de aprendizaje, membresías sindicales y empleos bien remunerados al finalizar su formación.

Autoridades académicas resaltaron el crecimiento del instituto, con nuevos programas tecnológicos y acuerdos como el firmado con el sindicato Teamsters para la capacitación de conductores comerciales.

La institución también explora colaboraciones internacionales en áreas como infraestructura alimentaria e industria culinaria, ampliando su alcance formativo.

Espaillat reafirmó su compromiso con el desarrollo inclusivo. "Este esfuerzo no solo beneficia a nuestros estudiantes, sino que fortalece nuestra economía y posiciona a nuestras comunidades como protagonistas en el futuro de la infraestructura en Estados Unidos", concluyó.