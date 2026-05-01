Adriano Espaillat entrega US$2 millones al City College en NY para formación en infraestructura
Con esta inversión, se busca conectar a jóvenes de comunidades como Harlem y El Bronx con oportunidades laborales en proyectos de infraestructura
El congresista Adriano Espaillat entregó US$2 millones en fondos federales al City College of New York para fortalecer el Centro Charles B. Rangel de Capacitación en Infraestructura.
De acuerdo a una nota de prensa, durante el acto, el legislador explicó que la inversión busca conectar a jóvenes de comunidades como Harlem, el norte de Manhattan y El Bronx con empleos en sectores clave.
"Este instituto representa una visión que compartimos el excongresista Rangel y yo desde hace años: crear un centro de clase mundial que capacite a nuestra gente para participar en los grandes proyectos de infraestructura que transforman nuestra nación", afirmó.
- Espaillat indicó que la iniciativa, desarrollada junto al excongresista Charles B. Rangel, procura que proyectos como la expansión del metro y el Gateway Program generen oportunidades laborales para residentes locales.
El congresista destacó que, con esta asignación, ha gestionado unos US$13 millones en fondos federales para el desarrollo del instituto. "No se trata solo de construir infraestructura, sino de construir oportunidades. Este instituto es el puente entre la capacitación y empleos con salarios dignos", expresó.
Alianzas estratégicas para el desarrollo
El centro ha establecido alianzas con sindicatos de la construcción, lo que permite a los estudiantes acceder a programas de aprendizaje, membresías sindicales y empleos bien remunerados al finalizar su formación.
Autoridades académicas resaltaron el crecimiento del instituto, con nuevos programas tecnológicos y acuerdos como el firmado con el sindicato Teamsters para la capacitación de conductores comerciales.
La institución también explora colaboraciones internacionales en áreas como infraestructura alimentaria e industria culinaria, ampliando su alcance formativo.
Espaillat reafirmó su compromiso con el desarrollo inclusivo. "Este esfuerzo no solo beneficia a nuestros estudiantes, sino que fortalece nuestra economía y posiciona a nuestras comunidades como protagonistas en el futuro de la infraestructura en Estados Unidos", concluyó.