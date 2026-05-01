Detienen a sospechoso por asesinato de dos personas tras asalto a un banco en EE. UU.

Dos empleados de US Bank, mueren en asalto en Kentucky. ( FUENTE EXTERNA )

Un sospechoso fue detenido en relación con el asesinato de dos empleados bancarios durante un asalto ocurrido en el estado de Kentucky, informaron las autoridades este viernes.

De acuerdo con la Policía Estatal, el individuo es considerado "posiblemente involucrado" en el robo perpetrado el jueves en una sucursal del banco U.S. Bank ubicada en la ciudad de Berea en el condado de Madison en Kentucky.

Según el informe oficial, un hombre vestido con una sudadera gris y blanca, guantes y una máscara ingresó al banco y abrió fuego contra dos empleados —un hombre y una mujer—, quienes fallecieron a causa de los disparos.

Las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda que incluyó recorridos casa por casa, revisión de cámaras de vigilancia, así como el uso de helicópteros, drones y unidades caninas.

En la investigación participaron el Departamento de Policía de Lexington, oficinas del sheriff del condado, el Oficina Federal de Investigaciones y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

Reacciones y medidas tras el incidente

"Este fue un esfuerzo en equipo", expresó el agente estatal Justin Kearney, quien no ofreció más detalles sobre el detenido a la Agencia AP.

Como medida preventiva, varias escuelas del área fueron cerradas temporalmente el jueves hasta que se confirmó que no existía peligro. Los estudiantes no pudieron regresar a sus hogares en autobuses escolares y tuvieron que ser recogidos por sus padres.

En un comunicado, el banco U.S. Bank informó que está colaborando con las autoridades y brindando apoyo a las familias de las víctimas y a sus empleados.

"Estamos profundamente entristecidos por el trágico suceso que cobró la vida de dos de nuestros empleados en nuestra sucursal de Berea. Nuestros pensamientos están con sus familias, nuestros colegas y toda la comunidad", indicó la entidad.

La ciudad de Berea se encuentra a unos 58 kilómetros al sur de Lexington.