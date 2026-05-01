×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
asalto en Kentucky
asalto en Kentucky

Detienen a sospechoso por asesinato de dos personas tras asalto a un banco en EE. UU.

Las autoridades realizaron un operativo de búsqueda que incluyó el uso de drones y helicópteros para localizar al sospechoso del asalto en Kentucky

    Expandir imagen
    Detienen a sospechoso por asesinato de dos personas tras asalto a un banco en EE. UU.
    Dos empleados de US Bank, mueren en asalto en Kentucky. (FUENTE EXTERNA)

    Un sospechoso fue detenido en relación con el asesinato de dos empleados bancarios durante un asalto ocurrido en el estado de Kentucky, informaron las autoridades este viernes.

    De acuerdo con la Policía Estatal, el individuo es considerado "posiblemente involucrado" en el robo perpetrado el jueves en una sucursal del banco U.S. Bank ubicada en la ciudad de Berea en el condado de Madison en Kentucky.

    Según el informe oficial, un hombre vestido con una sudadera gris y blanca, guantes y una máscara ingresó al banco y abrió fuego contra dos empleados —un hombre y una mujer—, quienes fallecieron a causa de los disparos.

    Las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda que incluyó recorridos casa por casa, revisión de cámaras de vigilancia, así como el uso de helicópteros, drones y unidades caninas.

    En la investigación participaron el Departamento de Policía de Lexington, oficinas del sheriff del condado, el Oficina Federal de Investigaciones y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

    Reacciones y medidas tras el incidente

    "Este fue un esfuerzo en equipo", expresó el agente estatal Justin Kearney, quien no ofreció más detalles sobre el detenido a la Agencia AP.

    Como medida preventiva, varias escuelas del área fueron cerradas temporalmente el jueves hasta que se confirmó que no existía peligro. Los estudiantes no pudieron regresar a sus hogares en autobuses escolares y tuvieron que ser recogidos por sus padres.

    RELACIONADAS

    En un comunicado, el banco U.S. Bank informó que está colaborando con las autoridades y brindando apoyo a las familias de las víctimas y a sus empleados.

    "Estamos profundamente entristecidos por el trágico suceso que cobró la vida de dos de nuestros empleados en nuestra sucursal de Berea. Nuestros pensamientos están con sus familias, nuestros colegas y toda la comunidad", indicó la entidad.

    • La ciudad de Berea se encuentra a unos 58 kilómetros al sur de Lexington
    TEMAS -

      El sitio informativo de la comunidad dominicana global.