El cierre de operaciones de Spirit pondría en riesgo las rutas hacia República Dominicana

Cierre inminente de Spirit Airlines genera incertidumbre entre viajeros y podría encarecer vuelos al Caribe ( FUENTE EXTERNA )

La aerolínea de bajo costo Spirit Airlines no solo se prepara para cesar sus operaciones en las próximas horas, sino que también plantea interrogantes sobre la conectividad aérea entre Estados Unidos y República Dominicana.

Spirit ha sido una de las principales aerolíneas de bajo costo que conecta a la República Dominicana con ciudades clave de Estados Unidos, especialmente desde Fort Lauderdale, Florida. La compañía opera rutas directas hacia Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y Punta Cana, con múltiples salidas regulares dependiendo de la demanda.

Estas conexiones, muchas veces diarias o frecuentes en temporadas altas, han sido clave para mantener precios competitivos y facilitar los viajes para dominicanos, así como de turistas.

La aerolínea Spirit Airlines se está preparando para cesar operaciones luego de no lograr un acuerdo que le permitiera acceder a financiamiento urgente, en medio de su proceso de bancarrota y una creciente presión por falta de liquidez.

De acuerdo con The Wall Street Journal y The New York Times, la compañía al parecer no consiguió el respaldo necesario ni de algunos tenedores de bonos ni del gobierno de Estados Unidos para concretar un plan de rescate estimado en 500 millones de dólares, lo que la deja sin margen para continuar operando en el corto plazo.

¿Qué pasará con las reservas?

Ante el inminente cierre, expertos advierten que los pasajeros con boletos comprados podrían enfrentar cancelaciones inmediatas. En estos casos, lo más recomendable es no cancelar el vuelo por cuenta propia y esperar a que la aerolínea lo haga oficialmente.

Los viajeros tienen derecho a reembolsos, pero si la empresa deja de operar, recuperar el dinero directamente puede ser complicado. La alternativa más viable sería reclamar a través de las compañías de tarjetas de crédito, bajo leyes de protección al consumidor que cubren servicios no prestados.

Además, quienes tengan viajes próximos probablemente deberán comprar nuevos boletos con otras aerolíneas, generalmente a precios más altos.

Impacto en precios y conectividad

La salida de Spirit tendría un efecto directo en el costo de los vuelos. Su modelo de bajo costo ha presionado a otras aerolíneas a mantener tarifas competitivas, por lo que su desaparición podría traducirse en aumentos generalizados.

Mercados como Florida y el Caribe serían de los más afectados. Spirit ha sido clave en el tráfico aéreo hacia el sur, facilitando el acceso a destinos turísticos y familiares. Sin su presencia, la disponibilidad de vuelos podría reducirse y los precios subir, al menos hasta que otras aerolíneas logren cubrir esa demanda.

En el caso específico de la República Dominicana, esto podría significar menos opciones de vuelo y un encarecimiento en rutas clave, afectando tanto al turismo como a la comunidad dominicana en el exterior que viaja con frecuencia.

Alternativas y aumento de precios

En cuanto a alternativas, otras aerolíneas podrían ofrecer tarifas de rescate, aunque hasta el momento no hay confirmación clara. Además, expertos señalan que los acuerdos informales entre aerolíneas para aceptar pasajeros afectados prácticamente han desaparecido.

Mercados turísticos como Florida y el Caribe serían de los más afectados. En aeropuertos clave como Fort Lauderdale, Spirit representa una porción significativa del tráfico aéreo, por lo que su ausencia podría alterar considerablemente la oferta y la estructura de precios.

La aerolínea ha sido fundamental para mantener accesibles los viajes hacia el sur de Estados Unidos y destinos caribeños, especialmente para quienes visitan familiares o buscan opciones económicas. Sin su presencia, expertos advierten que volar hacia estas regiones podría volverse más limitado y costoso, al menos hasta que otros operadores logren cubrir la demanda.