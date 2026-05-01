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Juez ordena liberar de custodia migratoria a dominicano con orden internacional por homicidio

Bryan Rafael Gómez, ciudadano dominicano, enfrenta una orden internacional de arresto por homicidio, lo que complica su situación migratoria en Estados Unidos

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    Juez ordena liberar de custodia migratoria a dominicano con orden internacional por homicidio
    Un juez federal en Estados Unidos ordenó la liberación de un ciudadano dominicano identificado como Bryan Rafael Gómez, quien se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y es requerido por homicidio en su país de origen. (FUENTE EXTERNA)

    Un juez federal en Estados Unidos ordenó la liberación de un ciudadano dominicano identificado como Bryan Rafael Gómez, quien se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y es requerido por homicidio en su país de origen.

    De acuerdo con la información difundida este viernes por autoridades federales, Gómez es considerado un inmigrante en situación irregular y pesa sobre él una orden internacional de arresto por un presunto caso de homicidio en la República Dominicana.

    La decisión judicial ha generado críticas por parte de sectores políticos, que alegan que el fallo podría interferir con los esfuerzos del gobierno para deportar a personas consideradas peligrosas. En ese contexto, algunos funcionarios han señalado que medidas de este tipo dificultan la aplicación de políticas migratorias más estrictas.

    • Hasta el momento, no se han ofrecido detalles completos sobre los fundamentos legales de la decisión del juez ni las condiciones de la liberación del individuo. 
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