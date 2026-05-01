Dominicanos entre los 16 acusados por red de robo de piezas de vehículos en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 16 personas, dominicanos entre ellos, fueron acusadas por su presunta participación en una red organizada de robo de piezas de vehículos en la ciudad de Nueva York, que habría generado pérdidas superiores al millón de dólares y afectado a cientos de propietarios de vehículos, principalmente en El Bronx.

De acuerdo con la fiscal de distrito de El Bronx, Darcel Clark, los implicados operaban con rapidez y precisión, como si se tratara de un equipo profesional. "Supuestamente trabajaban como un equipo de boxes de carreras en plena noche", señaló, comparando la coordinación del grupo con escenas de la película F1.

Las autoridades explicaron que los sospechosos actuaban en grupos de tres, enmascarados y equipados con herramientas eléctricas, gatos hidráulicos y hasta cajas de leche. En cuestión de minutos, despojaban los vehículos de neumáticos, llantas, convertidores catalíticos y bolsas de aire, dejando los autos apoyados sobre cajas.

"Por la mañana, las personas salían rumbo al trabajo o la escuela solo para encontrar el armazón de su vehículo", agregó Clark.

Investigación y modus operandi de la red

La investigación, que se extendió por casi un año desde julio de 2024, surgió tras un aumento significativo en reportes de robos de ruedas y autopartes, especialmente en vehículos Honda y Toyota.

Según la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch, los delincuentes elegían estas piezas por su alta demanda en el mercado ilegal.

"Era una operación grande, bien organizada y afiliada a pandillas, que salía todas las noches a robar vehículos y piezas", afirmó Tisch.

Las autoridades indicaron que la red operaba en prácticamente todos los sectores de El Bronx, así como en Brooklyn, Manhattan y Queens. En total, se contabilizan más de 205 víctimas —aunque otras estimaciones elevan la cifra a unos 250 propietarios afectados— y cerca de 970 cargos criminales presentados.

Consecuencias y detenciones

El grupo utilizaba vehículos robados para desplazarse y cometer nuevos delitos. Si uno era recuperado por la policía, simplemente robaban otro y continuaban operando.

Durante allanamientos realizados en Queens, las autoridades incautaron más de 116,000 dólares en efectivo que se encontraban en un maletín.

De los 16 acusados, 12 ya contaban con antecedentes penales y, según se informó, todos son de origen hispano, incluyendo varios dominicanos.

El Bronx encabeza la lista de zonas más afectadas por este esquema delictivo, que durante casi dos años se dedicó al robo sistemático de autopartes para su posterior venta en mercados ilegales y plataformas en línea.