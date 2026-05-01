Un día como hoy, Obama anunció la muerte de Osama bin Laden

El 1 de mayo de 2011, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, informó al mundo sobre la muerte del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, en una operación militar considerada una de las más importantes en la lucha contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El anuncio fue realizado en un discurso televisado desde la Casa Blanca, en el que Obama confirmó que un equipo de fuerzas especiales estadounidenses llevó a cabo una misión encubierta en Abbottabad, Pakistán, donde se encontraba oculto el líder extremista.

La operación, conocida como "Lanza de Neptuno", fue ejecutada por miembros de una unidad de élite de la Marina de Estados Unidos, tras años de labores de inteligencia lideradas por la Agencia Central de Inteligencia.

El operativo se desarrolló en la madrugada del 2 de mayo (hora local en Pakistán), dentro de un complejo residencial fuertemente custodiado.

Según los detalles revelados posteriormente, bin Laden fue abatido durante un enfrentamiento dentro de la vivienda. Su cuerpo fue recuperado por las fuerzas estadounidenses y posteriormente sepultado en el mar, una decisión que generó debate internacional pero que, según Washington, buscaba evitar que su tumba se convirtiera en un sitio de culto.

Obama destacó en su mensaje que "se había hecho justicia" y subrayó que la operación no representaba una guerra contra el islam, sino contra el terrorismo. El mandatario también recordó a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre, atribuidos a Al Qaeda bajo el liderazgo de bin Laden.

La noticia provocó celebraciones espontáneas en distintas ciudades de Estados Unidos, especialmente en Nueva York y Washington, donde miles de personas salieron a las calles tras conocerse el anuncio.

El operativo marcó un punto de inflexión en la política antiterrorista estadounidense y reforzó la imagen de Obama en materia de seguridad nacional. Sin embargo, también abrió debates sobre la legalidad de la incursión en territorio pakistaní sin previo aviso a sus autoridades.

Años después, documentos desclasificados revelaron que la ubicación de bin Laden se logró rastreando a uno de sus mensajeros de confianza, lo que permitió a la Agencia Central de Inteligencia ubicar el complejo en Abbottabad, una ciudad cercana a instalaciones militares pakistaníes.

Otros hechos del 1 de mayo en la historia

En 1931, se inauguró el Empire State Building en Nueva York, convirtiéndose en el edificio más alto del mundo durante 40 años.

En 1960, la Unión Soviética derribó un avión espía estadounidense U-2 y capturó a su piloto, Francis Gary Powers.

En 1971, inició operaciones el sistema ferroviario nacional de pasajeros Amtrak.

En 2020, se autorizó el uso de emergencia del remdesivir para tratar pacientes con COVID-19.

La muerte de bin Laden sigue siendo uno de los acontecimientos más relevantes del siglo XXI en materia de seguridad internacional y lucha contra el terrorismo.