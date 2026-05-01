FBI busca hombre con lazos de narcotráfico en República Dominicana y ofrece recompensa de US$30,000
Las autoridades han emitido una orden de arresto contra Mantilla, quien supuestamente importó grandes cantidades de cocaína a Florida
El FBI emitió una orden de búsqueda contra Rodolfo Mantilla, alias "Rudy", acusado de varios cargos relacionados con el tráfico de sustancias reguladas en Estados Unidos.
De acuerdo con la información oficial, Mantilla enfrenta acusaciones por confabulación para poseer sustancias controladas con la intención de distribuirlas, así como posesión y distribución de drogas.
Las autoridades alegan que el sospechoso habría participado en la importación de kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida, donde posteriormente eran entregados a distribuidores a cambio de dinero en efectivo.
Orden de arresto emitida
El 11 de abril de 2024, un tribunal federal del Distrito Sur de Florida, con sede en Fort Lauderdale, emitió una orden de arresto en su contra tras ser formalmente acusado por estos delitos.
Según la ficha difundidaeste viernes por la Embajada de EE. UU. en Santo Domingo, Mantilla nació el 27 de febrero de 1981 en Florida. Es de sexo masculino, mide aproximadamente 1.75 metros (5 pies 9 pulgadas), tiene cabello negro y ojos color café. Además, se indica que habla inglés y español.
Vínculos internacionales
Las autoridades señalan que el individuo mantiene vínculos con la República Dominicana y las Bahamas, por lo que no se descarta que pueda trasladarse o encontrarse en alguno de estos países.
El FBI advierte que Mantilla debe ser considerado una persona con riesgo de fuga.
Como parte de los esfuerzos para su captura, la agencia ofrece una recompensa de hasta 30,000 dólares por información que conduzca a su arresto y condena.
- Las personas que posean datos relevantes pueden comunicarse con la oficina local del FBI o con la embajada o consulado estadounidense más cercano.