Extensión de programa de vigilancia avanza en el Congreso entre divisiones políticas

El líder republicano en el Senado de Estados Unidos, John Thune, afirmó el jueves que una extensión del programa hasta junio permitiría al Congreso trabajar junto a la Casa Blanca en posibles reformas. ( FUENTE EXTERNA )

El líder republicano en el Senado de Estados Unidos, John Thune, anunció el jueves una extensión a corto plazo de un programa de vigilancia crítico utilizado por las agencias de espionaje estadounidenses, evitando su vencimiento el viernes, ya que las disputas sobre una reautorización más larga siguen sin resolverse.

La Cámara de Representantes envió la extensión al escritorio del presidente Donald Trump el jueves, luego de que el Senado la aprobara más temprano ese mismo día.

La medida se produce a pesar de que la Cámara había aprobado una extensión más larga de tres años, ya que los legisladores necesitan más tiempo para negociar un acuerdo final. La prórroga temporal extiende el programa hasta el 12 de junio.

"Nos pondremos a trabajar de lleno y trataremos de encontrar una solución que permita una extensión a largo plazo de la autorización", expresó Thune.

Las preocupaciones sobre la vigilancia sin orden judicial han dificultado la aprobación de una renovación a largo plazo, especialmente entre los líderes republicanos. A principios de este mes, los legisladores aprobaron una prórroga temporal hasta el 30 de abril tras una caótica sesión nocturna.

En la Cámara de Representantes, los líderes republicanos parecieron avanzar el miércoles al superar un obstáculo clave de procedimiento para una renovación de tres años, luego de convencer a varios legisladores de su propio partido que inicialmente se oponían. Posteriormente, el proyecto fue aprobado con apoyo bipartidista.

Acciones y posiciones del Senado y la Cámara de Representantes

Sin embargo, los líderes de la Cámara añadieron una legislación separada que prohíbe una moneda digital emitida por el banco central, con el objetivo de obtener más votos. Esta disposición, no obstante, no cuenta con el respaldo del Senado.

Thune indicó que informó al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que la propuesta enviada "no podrá ser procesada" en el Senado en su forma actual.

El debate refleja las tensiones en el Congreso sobre temas de seguridad nacional y privacidad, mientras los legisladores intentan alcanzar un consenso sobre el futuro del programa de vigilancia.