Sentencian a ciudadana de origen dominicano a prisión por conspiración de lavado de dinero

Lorena Pérez-Herrera, ciudadana estadounidense naturalizada y originaria de la República Dominicana, fue sentenciada por su participación en un esquema de fraude contra entidades estadounidenses. ( FUENTE EXTERNA )

Una ciudadana estadounidense de origen dominicano fue sentenciada en Washington, D.C., por un tribunal federal tras probarse su participación en un esquema multimillonario de lavado de dinero.

El juez Matthew J. Maddox condenó a Lorena Pérez Herrera, de 29 años, a dos años de prisión, seguidos de un año de libertad supervisada, por conspirar en una red de lavado de dinero a gran escala.

La corte también ordenó el pago de 1,473,125.58 dólares en restitución. Herrera, quien se declaró culpable en marzo de 2025, admitió que cerca de 1.5 millones de dólares fueron blanqueados con su participación directa, indicaron las autoridades estadounidenses.

La fiscal federal para el Distrito de Maryland, Kelly O. Hayes, anunció la sentencia junto con responsables de agencias como Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo a un comunicado de la fiscalía.

Detalles de la conspiración

Al citar documentos judiciales, la fiscalía detalla en el comunicado que entre 2020 y noviembre de 2023, Herrera conspiró con múltiples individuos para lavar ganancias provenientes de un fraude electrónico a gran escala. Los implicados realizaron diversas transacciones financieras para ocultar la naturaleza, ubicación, origen, propiedad y control de los fondos ilícitos.

Las víctimas incluyeron agencias gubernamentales, organizaciones y empresas, entre ellas un fideicomiso ambiental, un programa de desarrollo urbano, un centro médico, una compañía de transporte y logística, un distrito escolar, un colegio y un gobierno local, entre otros.

Implicados en el esquema

Herrera y sus cómplices crearon compañías de responsabilidad limitada como entidades ficticias, abrieron cuentas bancarias a nombre de estas y canalizaron fondos provenientes del fraude para su posterior lavado.

La Fiscalía del Distrito de Maryland acusó previamente a 14 personas en relación con la conspiración; 13 se declararon culpables, mientras que uno permanece prófugo.

Otros implicados también admitieron su participación en la red criminal, algunos con roles de supervisión. En total, la conspiración involucró más de 20 millones de dólares en operaciones de lavado de dinero y afectó a más de 15 entidades.

En sentencias previas, varios acusados recibieron condenas de entre 24 y 72 meses de prisión, además de restituciones millonarias. Este caso forma parte de una iniciativa federal destinada a combatir organizaciones criminales transnacionales y redes de fraude.

Leer más Procuradora plantea que se debe fortalecer persecución en lavado de activos para luchar contra crimen