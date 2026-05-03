Agente del Servicio Secreto herido por disparo de sospechoso en ataque en cena de corresponsales

Cole Tomas Allen bajo custodia policial en el suelo del hotel Washington Hilton, donde se registró el tiroteo. ( FUENTE EXTERNA )

Un agente del Servicio Secreto resultó herido por un disparo realizado por el hombre acusado de intentar irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca con la supuesta intención de asesinar al presidente Donald Trump, informaron las autoridades, según informó la agencia AP.

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, explicó que las investigaciones determinaron que el proyectil que impactó al agente provino del arma del sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen.

"Ahora podemos afirmar que un perdigón proveniente de la escopeta de corredera Mossberg del acusado quedó incrustado en la fibra del chaleco del agente del Servicio Secreto", declaró Pirro en una entrevista con CNN.

Detalles del incidente

De acuerdo con AP, el incidente ocurrió el pasado 25 de abril en un hotel de Washington, cuando Allen, de 31 años, presuntamente intentó irrumpir armado en el evento, donde se encontraban periodistas, funcionarios y otras personalidades. Durante el hecho, el agente alcanzado sobrevivió gracias a su chaleco antibalas.

Según las autoridades, el sospechoso portaba varias armas, incluyendo pistolas y cuchillos, y logró avanzar a través del dispositivo de seguridad antes de ser neutralizado. Aunque resultó herido durante el enfrentamiento, no recibió disparos.

Consecuencias legales

Allen permanece detenido a la espera de juicio y enfrenta cargos por intento de asesinato del presidente, así como otros delitos relacionados con armas de fuego, incluyendo el uso de un arma durante un acto violento. De ser hallado culpable, podría enfrentar cadena perpetua.

Las investigaciones continúan mientras persisten interrogantes sobre el desarrollo exacto del tiroteo en medio del operativo de seguridad desplegado durante la gala.